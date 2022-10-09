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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مصر تشهد نقلة نوعية في مجال تصنيع الدواء

الدواء فى مصر
الدواء فى مصر

قالت عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تعمل بشكل صحيح في مجال توطين الصناعة الدوائية وخصوصا بعد مناقشة سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال التصنيع الدوائي، ومتابعة خطوات توطين مستحضرات باير في مصر، ومناقشة آليات جعل مصر مركزًا تصديريًا للدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية

 

مصر شهدت نقلة نوعية في مجال تصنيع الادوية

وأكدت “الألفي” لـ"صدي البلد"، أن مصر شهدت نقلة نوعية في مجال تصنيع الادوية خلال الفترة الماضية، وذلك ظهر جليا عن طريق إنخفاض حجم الاستيراد الخاص بهذه الادوية، مؤكدة أن تصنيع الدواء في قارة افريقيا سيجعل هناك منافسة كبيرة في سوق الدواء في الدول الافريقية فهو يعتمد علي الدول المجاورة له.

 

وأوضحت النائبة، أن وصول مصر للريادة في تصنيع الدواء بإفريقيا ينعكس علي توفير العملة الصعبة، مشيدة بجهود هيئة الدواء المصرية التي تقوم بدورها من خلال الترويج للدواء عن طريق الإنترنت والوسائل الاخرى.

واستقبل اليوم الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، ديرك أوسنبرج أنجلز رئيس شركة باير كونسيومر كير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وبكستان، لمناقشة سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال التصنيع الدوائي، ومتابعة خطوات توطين مستحضرات باير في مصر، ومناقشة آليات جعل مصر مركزًا تصديريًا للدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية، وذلك في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف توطين الصناعات الدوائية في مصر ورؤية مصر ٢٠٣٠.


واستعرض اللقاء، تقريراً حول خطوات توطين صناعة مستحضرات الشركة في مصر، وذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية نحو تعميق توطين مختلف المستحضرات الدوائية، والحد من العبء الاستيرادي.


جدير بالذكر أن البداية الخاصة بنقل تكنولوجيا التصنيع تشمل تصنيع عقارين من أكثر عقارات الشركة مبيعاً في مصر، وهو ما يوفر عملة صعبة كانت تدفعها مصر نتيجة لاستيراد تلك الأدوية، ويدفع بعجلة الاستثمار الدوائي إلى الأمام.

 

يأتي ذلك في إطار دعم هيئة الدواء المصرية لتعميق توطين صناعة الدواء في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية؛ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

توطين الصناعة الدواء المصرية الشئون الصحية الدول الافريقية صناعة الدواء الرئيس السيسي

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