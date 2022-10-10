رئيس جامعة حلوان يجتمع مع فريق عمل مركز الحساب العلمى لمناقشة التحول الرقمي

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع فريق عمل الحساب العلمى بالجامعة بحضور الأستاذ الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان، والأستاذ الدكتور هاني حسني، والأستاذ الدكتور محمد على صالح والفريق الإداري للمركز، وأمين مركز الحساب العلمي، ومهندسي المركز لمناقشة مشروع التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع كلف رئيس الجامعة فريق المركز بعمل حصر شامل لكافة الأجهزة ونقاط الانترنت والبرمجيات المستخدمة بالكامل بجميع كليات وإدارات الجامعة للوقوف على الوضع الحالي لعملية التحول الرقمي بكل كلية وادارة، وقد تم عرض تصور لخطة التحول الرقمي بالجامعة والهيكل المقترح لمنظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة.

وأوضح الدكتور السيد قنديل أن التحول الرقمي أصبح اتجاها عصريا يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر ومتطلباته وشرطا لبناء المعرفة في المجتمع، واستجابةً لتوجيهات القيادة السياسية في تحويل الدولة المصرية إلى دولة ذكية تواكب متطلبات العصر الرقمية، لذا هناك ضرورة لمواكبة جامعة حلوان لهذا التطور، وان تخطو خطوات سريعة في مجال التحول الرقمي، لخلق بيئة تكنولوجية متميزة لكافة فئات المجتمع الجامعى والمستفيدين من المجتمع الخارجى.

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