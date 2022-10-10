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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أول حفل رسمي أكاديمي.. جامعة سوهاج تحتفل بتخريج 250 مترجما بكلية الآداب

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج حفل تخريج الدفعة ١١ لبرنامج الترجمة باللغة الإنجليزية بكلية الآداب، وذلك بحضور الدكتور محمود مراد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور إسماعيل عبد الغني أستاذ الأدب الإنجليزي المساعد والدكتور بهاء الدين مزيد أستاذ اللغويات والترجمة.

ووكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة ليلى هاشم منسق برنامج الترجمة والدكتور طارق ذكي منسق برنامج الفئات الخاصة بالكلية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بالتميز العلمي لطلاب برنامج الترجمة، وعلى جهودهم التي بذلوها طوال أيام الدراسة والتي تكللت بالنجاح والتفوق، مقدماً شكره لجميع القائمين على هذا البرنامج من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتخريج وإعداد مترجم محترف متميز ومؤهل بكفاءات عالية للترجمة التحريرية والفورية بالمجالات المختلفة.

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وهنأ الدكتور محمود مراد الطلاب بمناسبة تخرجهم والانتهاء من مشوارهم التعليمي، داعياً الطلاب الاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية متسلحين بالعلم، والانطلاق لسوق العمل بأحدث الأساليب العلمية الحديثة في مجال الترجمة الفورية، والاستمرار في التحصيل العلمي وألا يكون تخرجهم هذا إلا دافعاً لهم لينطلقوا الى مستويات أعلى في العلم، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتوفيق.

وأضافت الدكتورة ليلى هاشم أن الكلية احتفلت بتخريج الدفعة ١١ لبرنامج الترجمه باللغة الانجليزية وعددهم ٢٥٠ طالبا وطالبة، مضيفة أن الحفل يعد أول حفل تخرج رسمي أكاديمي منذ إنشاء البرنامج، والذي بدأ في عام ٢٠٠٧ وكان يعد أول برنامج خاص في جامعة سوهاج وجامعات الصعيد.

وثالث برنامج على مستوى الجمهورية، وكان يضم عدد ١٥ طالبا، والآن به أكثر من ١٣٠٠ طالب، يتم إعدادهم لغويًّا ومعرفيًّا ومهاريًّا بما يؤهله للحاق بسوق العمل في مجالات الترجمة والتدريس.

ومن الجدير بالذكر انه في نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة كلاً من الدكتور اسماعيل عبد الغني لمجهوداته في وضع اللبنة الأساسية للبرنامج، والدكتور بهاء الدين مزيد لكتابة قَسَم المترجم والذي اقسم عليه الخريجون في نهاية فعاليات الحفل.

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