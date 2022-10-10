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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على متن 93 طائرة.. طفرة في عدد السائحين بـ مطروح صيف 2022

صدى البلد

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ختام الموسم السياحي لطائرات الشارتر القادمة لمطار مرسي مطروح الدولي خلال موسم الصيف السياحي هذا العام بإجمالي عدد ٩٣ رحلة  طيران شارتر.

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وصل  على متن الطائرات الشارتر ١٥٧٧٦ سائحا حققوا  ١١٠٤٣٢ ليلة سياحية  منذ ٣١ مايو حتى  نهاية الموسم السياحي في  4 أكتوبر  الجاري.

شهدت محافظة مطروح خلالها حالة  من الرواج السياحي الكبير  وزيادة النشاط السياحي للسياحة الخارجية والداخلية هذا العام ، نظرا لما تتمتع به مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة  شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية  وكذلك السياحة العلاجية بسيوة  وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية لتحتل مطروح مكانتها السياحية اللائقة بها.


وأوضح محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف  أن رحلات طيران الشارتر حملت على متنها عدد من جنسيات  عديدة ومختلفة ( إيطالية وبولندية ورومانية وتشيكية ) ،وكان الترحيب بهم   مع توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة .و البروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية  من خلال إدارة السياحة  والمصايف و هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح ، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسي مطروح  ومتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة   .

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