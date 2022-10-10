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رئيس التحرير
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تعليم

طب سوهاج تٌنظم المؤتمر الدولي لجراحة التجميل وعلاج الشفة الأرنبية وشق الحلق

صدى البلد

نظم قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة سوهاج "المؤتمر الدولي الخامس عشر لجراحة التجميل والتكاملي الأول لعلاج الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق" بالقاهرة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إنه شارك في المؤتمر الدكتور براين سمر لاد الخبير العالمي الشهير لجراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق بإنجلترا، ونخبة من الخبراء الأجانب من الدول المختلفة وأساتذة أقسام التجميل والأسنان علي مستوي الجمهورية.

وأوضح "عبدالخالق" أن أهمية المؤتمر تتمثل في المحتوى المعرفي التعليمي المقدم من أهم أساتذة التخصص في العالم لأطبائنا والحضور المختلف من عدد من الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى الفرص العلاجية لمجموعة من حالات التشوهات المعقدة في الوجه والجمجمة والتي تم إجراء الجراحات لها في ورشة العمل الجراحية التي تبعت المؤتمر.

بدوره أشار الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن المؤتمر شهد اقبالاً من علماء متخصصين في جراحات التجميل وجراحات الوجه والفك، واستشاري تقويم الأسنان وأمراض التخاطب من مختلف الدول العربية والأجنبية كأمريكا، إنجلترا، سنغافورة، السعودية، العراق، إلى جانب الأردن، اليمن فلندا والصومال.

من جانبه قال الدكتور مجدي امين القاضي عميد الكلية، إن فعاليات المؤتمر استمرت علي مدار يومين، وشارك بها الدكتور محمد المراكبي رئيس جمعية جراحي التجميل، اللواء عاطف امام سكرتير عام الجمعية لجراحة التجميل، الدكتورة أحلام عبد السلام أستاذ التخاطب وأمراض الكلام بالكلية.

كما حضر المؤتمر أكثر من ٢٠٠ باحث من جامعات عين شمس، القاهرة، الاسكندرية، جنوب الوادي، اسوان، قنا، بنها، طنطا، الزقازيق وجامعة الازهر وغيرها من الجامعات المصرية والمستشفيات التعليمية ومستشفيات وزارة الصحة.

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وأوضحت الدكتورة سامية سعيد رئيس قسم جراحة التجميل ورئيس المؤتمر انه تم خلال جلسات المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها معرفة كيفية اختيار الوقت الأفضل لأجراء جراحة الشفة الارنبية وشق الحلق، ومناقشة سبل تقويم الأسنان ومعالجة المضاعفات بعد اجراء جراحات سابقة.

وأضافت أن المؤتمر ناقش أيضا دور التخاطب وتقويم الأسنان في معالجة شكل الأسنان والفك في تلك الحالات، والاهتمام بأن يكون تصليح الشكل يواكبه الاهتمام بالوظيفة و ان يكون كلام الطفل طبيعيا.

يذكر انه تم علي هامش المؤتمر تنظيم ورشة عمل سمر لاد الدولية بمستشفى سوهاج الجامعي، والتي استمرت علي مدار أربعة أيام، حيث تم مناظرة ٣٦ حالة مرضية تعاني من الشفة الارنبية وشق سقف الحلق وعيوب الأنف والأسنان الناتجة عنها.

كما تم اجراء عمليات جراحية لعدد ٦ حالات معقدة لإصلاح تشوهات الرأس والجمجمة، وذلك بمشاركة فريق العمل التكاملي بقسم جراحة التجميل، وبالتعاون مع وحدة التخاطب والسمعيات بقسم الأنف والأذن، وقسم الاسنان والأطفال.

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