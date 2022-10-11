عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية يناقش المخاطر الزلزالية والحد من آثارها بالمؤتمر العام لمفوضية الزلازل

مخاطر الزلازل
مخاطر الزلازل

يواصل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فعاليات المؤتمر العام لمفوضية الزلازل للدول الأفريقية والأسيوية،  حيث انطلقت فعاليات المؤتمر منذ يوم أمس وتستمر حتي يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، بمدينة الغردقة.

ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور، منها: المخاطر الزلزالية والحد من آثارها والدراسات السيزموتكتونيه للبحر الأحمر، والدرع العربي والأخدود الأفريقي العظيم والطرق الحديثة لرصد تحركات القشرة الأرضية والاستشعار عن بعد وتفجيرات ودراسات المحاجر.  

و سوف يقام على هامش هذا الاجتماع معرض للشركات الدولية التي تعمل في مجال تصنيع الأجهزة الجيوفيزيائية بصفة عامة وأجهزة الرصد الزلزالي وقياس الاهتزازات الأرضية بشكل خاص، كذلك أنظمة الإنذار المبكر لكل من الزلازل والتسونامي.

البحوث الفلكية تنظم ندوة للحديث عن تأثير الاقمار الصناعية علي الفضاء... اليوم

ومن المقرر أن تقوم اللجنة المنظمة بتنظيم ورشة عمل عن الطرق الحديثة في أعمال التفجيرات ورصد الزلازل الدقيقة المصاحبة لها، وذلك بمشاركة محاضرين من ألمانيا وبلغاريا، فضلًا عن حضور مسئولي التفجير في شركات التعدين مثل شركات الذهب والأسمنت من مصر والوطن العربي، كذلك سوف يتم عقد دورة تدريبية لشباب الباحثين الأفارقة والأسيويين في مجالات دراسات مخاطر البراكين والزلازل والحد من آثارها.  

وتأتى استضافة هذا الاجتماع أيضا في ضوء استضافة مصر لاعمال قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، حيث ان عدد من الفعاليات والأنشطة مرتبطة بأرصاد تداعيات التغيرات المناخية على بعض المناطق الساحلية سواء في مصر او القارتين الأفريقية والأسيوية.

ويذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يمتلك ويدير المنظومة الوطنية للرصد ومكوناتها الأساسية مثل الشبكة القومية للزلازل والشبكة القومية للجيوديسيا، والمراصد المغناطيسية، وشبكة المد البحري، ومحطات رصد الإشعاع الشمسي، بالإضافة إلى محطات رصد الأقمار الصناعية.

الزلازل القومي للبحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المؤتمر العام لمفوضية الزلازل للدول الأفريقية والأسيوية المخاطر الزلزالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

إنبي يوافق على بيع مصطفى شلبي للزمالك

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 34 منطقة في جنوب سيناء

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

أبو العينين: احتفال دار أزياء "ستيفانو ريتشي" العالمية باليوبيل الذهبي في مصر حدث أسطوري وليلة رائعة

دعاء قيام الليل يبدل حالك لأحسن حال .. احرص عليه أثناء الصلاة

ما هو المرض الناجم عن نقص الألياف؟

الأقوى والأسرع.. هاتف جديد من فيفو يقلب الأسواق

بوساطة أمريكية.. لبنان يتسلم المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

30 طائرة خاصة و400 شخصية عالمية.. تفاصيل الحفل الأسطوري لستيفانو ريتشي بالأقصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكاميرات رصدته.. نمر ضخم يقتحم جامعة بالهند

بخصر نحيف.. زوجة كريم فهمي في إطلالة جديدة برفقته| شاهد

بالدانتيل الشفاف.. هيفاء وهبى تثير ضجة بإطلالة جريئة

بالرقص والموسيقى.. أغرب احتفال بالمولد النبوي في دهوك الكردية بالعراق

فيديو

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ