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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح وتحذيرات مهمة للخروج من السيارة أثناء الغرق

كيفية الخروج من السيارة
كيفية الخروج من السيارة أثناء الغرق

يتعرض الكثير من الناس إلي حوادث سيارات علي الطرق السريعة أو في المدن، ويمكن أيضا أن يتعرض سائق السيارة إلي الغرق بالسيارة، وبناء علي دراسة أجريت فإن 10% من المواطنين يموتون أثناء غرق السيارة بسبب الخوف والهلع وعدم وجود خطة للهروب من السيارة، حيث أن السيارة بمجرد نزولها إلي الماء يتم غمرها بالكامل ويموت من بداخلها .

وفي ذلك السياق يقدم صدى البلد " 7 " خطوات للنجاة من الغرق أثناء غمر السيارة بالماء والتصرف بشكل حاسم ومسؤول للخروج من السيارة قبل غرقها :

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1-شجع نفسك على التعامل مع الصدمة

يجب أن تتخذ وضع الاستعداد عن الشعور بخروج السيارة عن الطريق، وان يتحلى الأشخاص داخل السيارة بالهدوء، وذلك لان الخوف يستهلك الطاقة والأكسجين ويتسبب في حجب التفكير، وتتخذ نفسا عميقا من أجل التفكير بهدوء للخروج من السيارة.

شجع نفسك على التعامل مع الصدمة

2-قم بفك حزام الأمان

أول شيء يجب القيام به هو فك حزام الأمان وبعدها تقوم بمساعدة الأكبر في السن لفك حزام الأمان لمساعدة الأشخاص الأخرين في السيارة، وإذا كان هناك أطفال في السيارة يجب أن تقوم بإخراجهم من النافذة أولا، لأن إبقاء حزامك مربوطًا يمكن أن يصعب عليك الخروج بسرعة، وبعدها تقوم بالانتقال إلى المقعد الخلفي للخروج من السيارة لأن الجزء الأمامي المثقل بالمحرك ينغمس في الماء بشكل أسرع .

قم بفك حزام الأمان

3-افتح النافذة بمجرد أن ترتطم بالماء

يعمل النظام الكهربائي الخاص بالسيارة لمدة 3 دقائق في الماء بعد غرقها وبالتالي يجب عليك أن تقوم بالمحاولة لفتح نوافذ السيارة قبل انقطاع الكهرباء عن السيارة .

افتح النافذة بمجرد أن ترتطم بالماء

4-اكسر النافذة

اذا لم يستطيع الركاب فتح النوافذ خلال 3 دقائق من غرق السيارة، فلن يكون أمامهم خيار إلا كسر النوافذ والخروج من السيارة قبل غمرها بالماء، وذلك باستخدام أداة أو قدمك لكسر النافذة ويمكن نزع سناده الرأس واستخدام المقحمات المعدنية لكسر النافذة، قد يبدو من غير المنطقي أن تترك الماء يدخل السيارة لكن كلما أسرعت بفتح النوافذ كلما تمكنت من الهرب بشكل أسرع من خلال النافذة مكسورة، كما أن النوافذ الجانبية والخلفية هي أفضل خيارات الهروب.

اكسر النافذة

5-اهرب عبر النافذة المكسورة

بمجرد كسر النافذة يجب علي الأشخاص داخل السيارة أن يقوموا بأخذ نفس عميق ويبدا في السباحة لأعلي مع كتم انفه ويقومون بالخروج من السيارة من خلال النافذة التي قام بكسرها، وذلك لان الماء سيغمر السيارة بسرعة كبيرة بمجرد كسر النافذة، واذا كان هناك أطفال يجب إخراجهم ورفعهم إلي السطح بسرعة، ويجب استخدام ذراعيك للخروج بسرعة من الماء، وتستغرق السيارة من 60 إلى 120 ثانية لتمتلئ بالماء.

اهرب عبر النافذة المكسورة

6-اسبح إلى السطح بأقصى سرعة ممكنة

انسحب من السيارة واسبح إلى السطح واستخدم الأغصان والدعامات والأشياء الأخرى للتمسك بها إذا كنت مصاب، وابحث عن الضوء واسبح تجاهه حيث ستكون متجهة لأعلى، وكن على وعي بما يحيط بك أثناء سباحتك وصعودك للسطح فقد تضطر للتعامل مع تيار قوي أو عقبات مثل الصخور .

اسبح إلى السطح بأقصى سرعة ممكنة

7-اطلب المساعدة الطبية بأسرع ما يمكن

عند الخروج إلي السطح لن تسطيع معرفة الإصابات التي تعرضت لها بسبب الأدرينالين وبالتالي يجب أن تقوم  بمناداة السائقين العابرين الذين يمكنهم الاتصال بهواتفهم لطلب المساعدة الطبية في اسرع وقت ممكن.

اسبح إلى السطح بأقصى سرعة ممكنة

تحذيرات :

1- لا تأخذ معك أي شيء ثقيل أو غير ضروري عند الهروب لأنه ليس هناك شيء ضروري في هذا الموقف إلا حياتك .

2- عليك ألا تنتظر المساعدة تحت أغلب الظروف وان تحاول الخروج من السيارة وإنقاذ من معك

أدوات ستحتاج إليها :

3- احتفظ بمخرمة في متناول يدك في السيارة أو معلقة في سلسلة مفاتيحك.

4- احتفظ  معك بمطرقة أو أي شيء صلب.

الغرق بالسيارة نصائح مهمة للخروج من السيارة الهروب من السيارة غمر السيارة بالماء السيارة قبل غرقها

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