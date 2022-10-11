بتقنيات جديدة وسعر أعلي إنفينيتي QX80 موديل 2023 ..تفاصيل وصور

كشفت شركة إنفينيتي عن سياراتها إنفينيتي QX80 موديل 2023 الـ SUV متعددة الاستخدام، حيث إنها لم تحصل علي تغيرات كثيرة مقارنة بالإصدار السابق ، واحتفظت سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 بالتصميم الداخلي والخارجي .

سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023

تأتي سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 بمساعد صوت قياسي من أمازون أليكسا، وردود فعل لمسية مضافة على عجلة القيادة لنظام التحذير من مغادرة المسار ويقوم بتذكير السائق بأنه يحتاج إلى العودة إلى مساره.

سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023

تقدم سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 بشاشة مقاس 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، وتدعم أبل كاربلاي اللاسلكي، واتصال أندرويد أوتو المستند إلى USB، وشاحن هاتف ذكي لاسلكي، بالإضافة إلي أن سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 تتوافر الأن بثلاثة مستويات هي لوكس وبريميوم سيليكت وسينسوري.

سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023

سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023

تستمد سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5600 سي سي، ينتج قوة 400 حصان، وعزم أقصي للدوان 560 نيوتن/متر ، مدعون بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتصل قدرة السيارة علي السحب إلي 3855 كجم .

سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023

والجدير بالذكر أن سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 معروضة للبيع بسعر يبدأ من 72200 دولار ، وقدمت العام الماضي بسعر 70600 دولار، ومن المتوقع وصول جيل جديد من السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات لعام 2024 تتميز بلغة تصميم جديدة .