انفينيتي QX80 موديل 2022.. سعرها ومواصفاتها في السعودية| صور  

حققت السيارة اليابانية انفينتي QX80 موديل 2022، نجاحاً كبيراً في السوق السعودي بفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، وذلك بفضل تصممها الرائد وتجهيزاتها القوية، بالإضافة لمواصفاتها القوية.

انفينيتي QX80 موديل 2022

مواصفات السيارة انفينيتي QX80 موديل 2022

وتعتمد السيارة انفينيتي QX80 موديل 2022 على محرك V8 ثماني الأسطوانات بسعة 5.6 لتر، ينتج قوة تصل إلى 400 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 560 نيوتن متر، ويتصل المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ7 سرعات، وتأتي السيارة بنظام دفع رُباعي لجميع الأوضاع من انفينيتي مع إعدادات الدفع الرباعي العالي والدفع الرباعي المنخفض.

انفينيتي QX80 موديل 2022

وتأتي السيارة انفينيتي QX80 موديل 2022 من الداخل مجهزة بمجموعة من التقنيات الرائدة التي توفر لك تجربة قيادة ممتعة بمستوى مميز من الراحة والرفاهية، مثل الدخول الذكي بدون مفتاح، ونظام التشغيل بالبصمة، وفي الداخل استخدم الصانع الياباني مواد عالية الجودة في تبطين هيكل السيارة من الداخل، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد وتطعيمات من الخشب، وجاءت المقاعد الأمامية مزودة بخاصية دعم الفقرة القطنية بحركتين.

انفينيتي QX80 موديل 2022

وترتكز السيارة على جنوط رياضية تتراوح قياساتها بين 20 إلى 22 بوصة، تدعمها جنوط متعددة الاضلاع ذات تصميم هندسي انيق، مع شبكة أمامية كبيرة الحجم باللون الفضي ذات إطار من الكروم باللون الفضي، بالإضافة إلى مصابيح أمامية تعمل بتقنية LEDLIGHT تحمل الطابع العدواني، إلى جانب أقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومفهوم رباعي الأبواب.

انفينيتي QX80 موديل 2022

أسعار السيارة انفينيتي QX80 موديل 2022

انفينيتي QX80 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 349,900 ريال.

انفينيتي QX80 موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 385,900 ريال.

انفينيتي QX80 موديل 2022 الفئة الثالثة Luxe sensory Proactive بسعر 392,900 ريال.