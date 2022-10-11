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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية شابو وبندقية آلية بقنا 

ضبط متهم
ضبط متهم


 

ألقت أجهزة الأمن بـ قنا، برئاسة اللواء علي العاصى، مدير المباحث الجنائية، القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من مخدر الشابو و بندقية آلية بعزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بتمكن قوة أمنية، من ضبط ح.م وشهرته أبو الهلب، بحوزته ربع كيلو مخدر شابو وبندقية آلية، بقرية عزبة البوصة.

 

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تم التحفظ على المتهم و المضبوطات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تكثيف التحريات لمعرفة المصدر، و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل لـ 100 ألف جنيه، و لا تزيد عن 500 ألف جنيه.

 

كما نصت المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل للسجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


 

قنا عزبة البوصة مخدرات بندقية آلية شابو أبوتشت اخبار قنا

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