17 أكتوبر.. انطلاق فعاليات الدورة 13 لملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة

تنطلق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة في دورته الثالثة عشرة، وذلك في السادسة مساء الإثنين 17 أكتوبر وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

وصرح الدكتور أحمد هنو قوميسير عام الملتقى بأن لجان تحكيم اختيار الأفلام المتسابقة قد انتهت إلى اختيار 112 فيلما في مسابقات الملتقى بأقسامها الخمسة من 33 دولة مختلفة منها فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، كوريا الجنوبية، الإمارات، الهند، اليابان، الجزائر، ولبنان وغيرها.

وأشار إلى أنه تم اختيار 9 أعمال في مسابقة العمل الأول والتى تكونت لجنة تحكميها برئاسة المخرجة ليلى مكين وعضوية المخرجه عطية عادل خيري و د. مصطفى الفرماوي. واختيار 71 فيلما بمسابقة أفلام التحريك القصيرة والتى تكونت لجنة تحكيمها برئاسة المخرجة شويكار خليفة وعضوية الدكتور نبيل المتيني ، ماهر دانيال. واختيار 12 فيلما بمسابقة أفلام التحريك الطويلة والتى تكونت لجنة تحكيمها برئاسة الدكتور عبد العليم ذكي، وعضوية مهند حسن والدكتور محمد غالب. واختيار 7 أفلام بمسابقة أفلام التحريك التجريبي والتى تكونت لجنة تحكيمها برئاسة أشرف عبد الفتاح وعضوية خالد عبد العليم وإنجي محمود. وأخيراً اختيار 13 عملا بمسابقة إعلانات التحريك ومقدمات الأفلام ومقدمات المسلسلات والتى تكونت لجنة تحكيمها برئاسة المخرجة زينب زمزم وعضوية الدكتور معتز الشحري، الدكتور أحمد محي.