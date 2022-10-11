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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل عشريني أسفل عجلات نقل بالمنطقة الصناعية في سوهاج

صدى البلد

لقي عامل في منتصف العقد الثالث من العُمر، مصرعه؛ إثر اصطدام سيارة نقل به، أثناء عودة السائق للخلف بالسيارة؛ للتحميل من إحدى المصانع، بالمنطقة الصناعية دائرة قسم شرطة الكوثر بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وجود حادث تصادم ومتوفي بالمنطقة الصناعية دائرة القسم.

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تفاصيل الواقعة

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو (مسعد. س. ح- 42 سنة- سائق- ويقيم القليوبية)، سيارة نقل، وحال عودته للخلف للتحميل من إحدي المصانع إصطدم بالمدعو (عبد الوهاب. ع. ص- 25 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز أخميم)، تصادف تواجده خلف السيارة؛ ما نتج عنه دهسه ووفاته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال قائد السيارة، أفاد بمضمون ما تقدم، مُضيفًا أنه لم يُشاهد المتوفي أثناء عودته للخلف.

وأفادا كلًا من:" أحمد. م. ا. ع- 35 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز أخميم- شاهد واقعة، عم المتوفي حاتم. ص. ع- 56 سنة- مدرس- ويقيم بذات الناحية)، أيدا ما جاء بالفحص أفاد قائد السيارة، ونفى الثاني الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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