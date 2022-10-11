مجدي أفشة : أجمل ما في الحياة إنك تفعل الخير بدون مقابل

شارك محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، جماهيره رسالة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكتب أفشة: افعل الخير سيعود لكل يوما ، كل فعل خير ستفعله سيرد لك يوما ،وأجمل ما في الحياة ان تفعل الخير بدون مقابل .

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، والتي جمعت بينهما في دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ مارسيل كولر، المباراة بتشكيل ظهر فيه لأول مرة برونو سافيو وشادي حسين، ثنائي الأهلي الجديد، كما شهد عودة أكرم توفيق لأول مرة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي ضربته مع منتخب مصر في يناير الماضي.

وتعتبر المباراة هي الرسمية الأولى لكولر مع الأهلي.

