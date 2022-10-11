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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بدأت بالفعل| اختفاء فواتير الكهرباء المطبوعة.. وهذا هو البديل

الفواتير الورقية
الفواتير الورقية

بعد مرور فترة من تنبيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتحويل الرقمي في مجال تحصيل فواتير الاستهلاك الشهرية، من الكهرباء والغاز والمياة، بدأت بالفعل في أولى خطواتها الفعلية في تطبيق المنظومة الجديدة.

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة أولى خطواتها الفعلية في تحويل الفواتير الورقية لنظام رقمي، من خلال بدء تجربة التحصيل المميكن بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ووقوف طباعة الفواتير بمدينة 6 أكتوبر، فما بديل الفواتير الورقية؟

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إيقاف طباعة الفواتير الورقية في 6 أكتوبر 

أوقفت وزارة الكهرباء طباعة الفواتير الورقية، في مدينة 6 أكتوبر، في إطار خطتها لتوفير المبالغ المالية الضخمة التي تتحملها شركات توزيع الكهرباء في طبعها، كخطوة أولية للتعميم التدريجي للتجربة في التحصيل المميكن ووقف عملية طباعة الفواتير نهائيًا وتحويلها إلى نظام رقمي.

بديل الفواتير الورقية 

بعد اعتماد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني للكهرباء، والاستغناء عن الورقية، أصبح هناك 6 طرق للدفع الإلكتروني هم:

  • يمكنك دفع فاتوره الكهرباء إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر
  • منافذ شركات التحصيل الإلكتروني « مكاتب البريد، مصاري، أمان، وقتي، ضامن، البنك الزراعي»
  • منافذ فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية 
  • المحفظة البنكية لبنوك «بنك مصر، بنلك بلوم، بنك الإسكندرية، بنك كريدي أجريكول، بنك CIB ، بنك الإسكان والتعمير، بنك عودة، بنك قناة السويس، بنك أبو ظبي الإماراتي».
  • التطبيقات الذكية المتاحة على متجر جوجل 
  • محافظ شركات المحمول من خلال التطبيق الخاص بكل شركة.

سبب إلغاء الفواتير الورقية 

وضعت الحكومة المصرية ضوابط للحفاظ على أموال المواطنين والدولة، ما دفعها لإلغاء الفواتير الورقية، واللجوء إلى الإيصال الإلكتورني، ما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة.

تهدف منظومة الإيصال الإلكتروني إلى التيسير على الممولين، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة

ما هي منظومة الإيصال الإلكتروني الجديد؟

تعتبر منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تستهدف تغطية جميع أنواع التعاملات التجارية الخاصة بالسلع والخدمات، حيث سيتور الإيصال الإلكتروني في جميع المنشآت فور تعميمه، ذلك وفقًا لكا أوضحه محسن الجيار، مدير خدمة الممولين في مصلحة الضرائب.

ما الفرق بين الإيصال الإلكتورني والفاتورة الورقية؟

يعمل الإيصال الإلكتروني على حماية حقوق المستهلك، في حالة نشوب أي نزاع أو مشكلة بينه وبين البائع، حيث يمر الإيصال الإلكتروني على مرك تابع للحكومة، ويتم مراجعة التعامل واعتماده قبل الحصول على الإيصال النهائي، ما يضمن كافة الحقوق للمستهلك، وتحقيق العديد من الفوائد سواء للدولة او المواطن.

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