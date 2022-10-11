رئيس الإمارات يزور روسيا ويلتقي بوتين.. لهذا السبب

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم، الثلاثاء، في سانت بطرسبورغ.

ومن جانبه؛ أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، سعي بلاده إلى الإسهام في تعزيز أسس السلام والاستقرار في العالم والعمل على خفض التوترات وإيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمات التي يشهدها.

وبدوره؛ رحب الرئيس الروسي في مستهل اللقاء الثنائي، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث بحثا مختلف أوجه العلاقات الإماراتية – الروسية.

كما استعرض بن زايد والرئيس الروسي، عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان الأحداث السياسية وخفض التوترات .

وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أهمية الاستمرار في بذل الجهود الحثيثة للبحث عن حلول سياسية للأزمات والتوترات وإيجاد أرضية مناسبة لكل الأطراف للتحاور، مشدداً على سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، والداعية إلى ضرورة استمرار المشاورات الجادة لحل الأزمة الأوكرانية، مهما كان مستوى صعوبتها وتعقيدها عبر الحوار والتفاوض والآليات الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي.