نائب محافظ قنا يطالب برفع معدلات تحرير عقود الأراضى المقننة للمواطنين

شدد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإسراع في وتيرة العمل، ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام محافظة قنا ، لمتابعة ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وتنمية وتطوير الموارد المحلية للمحافظة و إصدار تراخيص المحال العامة، بحضور حسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وأحمد يوسف، مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمى، و رؤساء الوحدات المحلية والوحدات القروية بمراكز المحافظة.

ناقش نائب محافظ قنا ، خلال الاجتماع معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، و البت في التظلمات، والتثمين".

و شدد عمر، على أهمية المتابعة المستمرة لملف تنمية وتطوير الموارد المحلية التى تتولى المحافظة إدارتها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها والمحددة في «المواقف، السويقات، ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، أماكن الانتظار، الإعلانات» مما يوفر دخل مباشر للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة والاستثمار الاقتصادى والخدمات المحلية.

و استعرض نائب محافظ قنا ، عمل وحدة إصدار تراخيص المحال العامة بمراكز المدن والتى ستقوم، بحلقة الوصل بين المواطن والجهات المعنية بالترخيص، حيث يقوم المواطن بتقديم طلبه بالمركز التكنولوجى وتقوم الوحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستخراج الموافقات وتحصيل الرسوم اللازمة من المواطن من خلال نظام إلكترونى، بحيث لا يتكبد المواطن أى عناء في استخراج التراخيص والموافقات اللازمة.