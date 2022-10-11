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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راحة سلبية لـ لاعبي الدراويش استعدادا لمباراة الأهلي في الدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة الإسباني خوان جاريدو، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات غدًا الأربعاء من أجل التقاط الأنفاس.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية ضد البنك الأهلي مساء أمس على ملعبه بالإسماعيلية، والتي انتهت بخسارة الدراويش بهدفين مقابل هدفًا.

وخاض لاعبو الدراويش مراناً خفيفاً صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب ”عبد الرحمن أنوس” بإستاد الدراويش.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتباراً من يوم الخميس الاستعداد للقمة أمام الأهلي في افتتاح النسخة الجديدة من مسابقة الدوري.

الإسماعيلي يخسر من البنك الأهلي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت اليوم الإثنين، على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار سلسلة لقاءاته التجريبية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وقام الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو، بإشراك عدد كبير من لاعبيه خلال هذه الودية فى إطار سعيه فى الوقت الحالي لتثبيت تشكيلته الأساسية قبل بدء مسابقة الدوري العام.

وواصل حازم مرسي مهاجم الفريق الشاب، التهديف فى المباراة الرابعة على التوالي خاصة وأنه سجل فى اللقاءات الماضية ضد العبور والسكة الحديد وطلائع الجيش.

جدير بالذكر أن قرعة مسابقة الدوري العام قد أسفرت عن مواجهة قوية للإسماعيلي والأهلي فى افتتاحية البطولة والمقرر إنطلاقها فى النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وجاء جدول مباريات الدراويش خلال الموسم الجديد علي النحو التالي ..

الجولة الأولى:  الإسماعيلي × الأهلي لم يحدد ملعبه حتي الآن

الاسماعيلي لاسباني خوان جاريدو البنك الاهلي عبد الرحمن أنوس طلائع الجيش

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