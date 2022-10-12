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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مشهد فلكي جذاب.. القمر يشاهد برفقة الأخوات السبع (الثريا)

نجوم الثريا
نجوم الثريا

تتزين سماء مصر الليلة، بظاهرة فلكية بديعية وجميلة، حين يقترن القمر مع الحشد النجمي بلايدس الأخوات السبع (الثريا)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: إننا نشهد اليوم الأربعاء 12 أكتوبر اقتران القمر مع الحشد النجمي بلايدس الاخوات السبع (الثريا)  الواقع في برج الثور .

وأضاف “تادرس” أن اقتران القمر مع الحشد النجمي الثريا (الاخوات السبعة أو بلايدس) يترائى بالعين المجردة عند شروقهما في الساعة 7:40 مساءا تقريبا ويظلا بالسماء حتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي.

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ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

جدير بالذكر اننا كنا قد شهدنا يوم الأحد الماضي ظهور بدر أكتوبر، والمعروف بـ قمر الصيد وقمر السفر فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا كنا على موعد يوم الأحد 9 أكتوبر مع اكتمال القمر (بدر ربيع الأول) ووصوله إلى طور البدر.

وأوضح الدكتور تادرس، أن القمر يبدو بدرا للعين المجردة في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

وأشار، بأن قمر ذلك اليوم هو ذروة البدر الكامل، وقمر الصيد سوف يبلغ لمعانه نسبة 99.9%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الصيد وتخزين المؤن لفصل الشتاء الطويل ، ويُعرف أيضا بقمر السفر والرحيل.

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