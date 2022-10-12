نشوب حريق بأرض "أبحاث كلية الزراعة" بالكوثر في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بقطعة أرض فضاء، تابعة لمزرعة مركز أبحاث كلية الزراعة دائرة قسم شرطة الكوثر، بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بقطعة أرض تابعة لمزرعة مركز أبحاث كلية الزراعة دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب الحريق بكمية من نباتات الحلفا والهيش بقطعة أرض فضاء تابعة لمركز كلية الزراعة، مواجهة للمركز ومنزرعة ببعض النباتات العشوائية والحلفا والهيش.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبسؤال المدعو (علي. م. ع. ر- 39 سنة- مدير إدارة المزرعة- ويقيم دائرة القسم)، أفاد بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل، دون قصد، مُضيفًا بإحتراق كمية من نباتات الحلفا والهيش، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.