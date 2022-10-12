عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشوب حريق بأرض "أبحاث كلية الزراعة" بالكوثر في سوهاج

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بقطعة أرض فضاء، تابعة لمزرعة مركز أبحاث كلية الزراعة دائرة قسم شرطة الكوثر، بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بقطعة أرض تابعة لمزرعة مركز أبحاث كلية الزراعة دائرة القسم.

مصرع عامل عشريني أسفل عجلات نقل بالمنطقة الصناعية في سوهاج

أصابا مُسنة وطالبة.. حبس عامل وفكهاني لإطلاقهما أعيرة خرطوش في سوهاج

تفاصيل الواقعة

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب الحريق بكمية من نباتات الحلفا والهيش بقطعة أرض فضاء تابعة لمركز كلية الزراعة، مواجهة للمركز ومنزرعة ببعض النباتات العشوائية والحلفا والهيش.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبسؤال المدعو (علي. م. ع. ر- 39 سنة- مدير إدارة المزرعة- ويقيم دائرة القسم)، أفاد بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل، دون قصد، مُضيفًا بإحتراق كمية من نباتات الحلفا والهيش، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج أخبار محافظ سوهاج حوادث محافظة سوهاج الكوثر كلية الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

مفاجأة سارة للمصريين| رحلة العمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط.. تفاصيل

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يُثمن جهود المحافظ لتوفير 8 أتوبيسات لنقل الطلاب

ترشيحاتنا

تهديد أمريكي باغتيال بوتين إذا استخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

لجميع الطلاب.. فرصة أخيرة للالتحاق بالجامعات 2022

نتنياهو: اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان "استسلام تاريخي" أمام حزب الله

20 غرزة.. تفاصيل إصابة مدافع ريال مدريد الخطيرة

شيرين تكشف عن أصعب موقف في حياتها.. وتؤكد: مكنتش محظوظة |فيديو

سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٨ أكواب فقط.. التسمم المائى يصيبك فى هذه الحالة |احذرها

هل يشكل صديد السائل المنوي خطورة على الزوجة؟

بعد كلام ياسمين عز عنه .. ما هو التعافي النفسي؟.. وكيف نفعله؟

أبرزها نوع من الأسماك .. أخطر 5 أطعمة في العالم.. ابتعد عنها

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ