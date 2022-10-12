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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخلصى من أثر الصيف.. ماسك لـ تفتيح البشرة أفضل من الكريمات

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

ترغب الكثير من النساء معرفة كيفية عمل ماسك تفتيح البشرة فى المنزل بمكونات طبيعية يعطى نفس تأثير مستحضرات التفتيح المكلفة

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ويعد ماسك خشب الصندل وزيت اللوز فعالا جدا فى  تفتيح البشرة خاصة عقب فصل الصيف حيث يجدد كليهما البشرة بينما يعمل خشب الصندل على تفتيح الون ويمكن لهذين المكونين وعند مزجهما معًا يكون لديك وصفة جبارة لـ تفتيح البشرة . 

نعرض لكم كيفية عمل ماسك تفتيح البشرة فى المنزل وفقا لما جاء فى موقع “ boldsky” 

مكونات ماسك تفتيح البشرة 

خشب الصندل

زيت اللوز

طريقة عمل  ماسك تفتيح البشرة  

اصنعي عجينة من خشب الصندل وأضيفي إليها زيت اللوز. 

امزجي العجينة وضعيها على بشرتك واتركيها لمدة 20 دقيقة.

ا شطف وجهة بالماء الفاتر لإزالة ماسك تفتيح البشرة .
 

ماسك تفتيح البشرة تفتيح البشرة فصل الصيف ماسك تفتيح خشب الصندل زيت اللوز الصيف

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