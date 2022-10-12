افتتاح "مركز العلوم" للأطفال أول منصة معرفية بالشرق الأوسط صديقة للبيئة

يعلن الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة فى مؤتمر صحفى عالمى عن افتتاح وانطلاق فعاليات " مركز العلوم " للأطفال ، أول مركز علمى فى الشرق الاوسط صديق للبيئة ولقادرون باختلاف ، وذلك فى الساعة الخامسة من مساء غد الخميس بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) ، فى 34 شارع ابوبكر الصديق مصر الجديدة .

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس جمعية مصر الجديدة أن " مركز العلوم " يعد منصة جديدة للمعرفة صديقة للبيئة ولقادرون باختلاف تدشنها جمعية مصر الجديدة انطلاقا من الإيمان بأن سلامة الأفراد لا تتحقق بجهود الحكومة فقط إنما بكل من يعيش في البيئة لأن العمل الجماعي والوعي البيئي من أسس الارتقاء بأي مجتمع نحو تطور ونهضة بيئية مستدامة خالية من التلوث والأضرار .

اشار حلمى، ان مركز العلوم تم إنشاءه بدعم كامل من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ، بناءا عن اطر التفاهم بين جمعية مصر الجديدة ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مثمنا جهود الدكتور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر والدكتور علي الصعيدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لحرصهم على تطوير الفكر المجتمعى والارتقاء بجميع الفئات الاجتماعية خاصا النشء والاطفال .

بين حلمى ، انه من المقرر حضور كل من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية السابق المهندس محمد ابوالعنين رجل الاعمال هاجر مختار ملكة جمال البيئة ، بالاضافة الى بعض المراكز الثقافية الاجنبية بالقاهرة واعضاء مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة



اوضح الدكتور اسامة عبدالوارث ، مدير مركز الطفل للحضارة والابداع ( متحف الطفل ) أن مركز العلوم يأتى انطلاقاً من الدور التثقيفى لمؤسسات المجتمع المدنى في دفع عجلة التنمية فقد بادرت جمعية مصر الجديدة و بدعم كامل من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في انشاء أول مركز للعلوم في الشرق الأوسط مخصص للأطفال ملحق بمتحف الطفل،

لافتا ان في مركز العلوم ينطلق الزائر في رحلة خيالية مثيرة (من القاهرة إلى المريخ للبحث عن حياة جديدة والعودة إلى القاهرة لجعل القاهرة قلبًا أخضر يحمينا جميعًا ويحمي كوكبنا.

مشيرا الى ان مركز العلوم مقسم الى العرض خارجى وهو عبارة عن المجموعة الشمسية و وحدة انتاج كهربا من الطاقة الشمسية ، و 5 قاعات تصحبنا الى رحلة خيالية للمريخ بشرح مفصل تتضمن تاريخ استكشاف الفضاء والسيميلاتور وماذا يمكن استكشافه على المريخ والتعرف على الروفر ومكوناته، بناء المستعمرة والبحث عن الحياة على المريخ، ماذا يحدث لاجسامنا في الفضاء ، التعرف على العلماء ، المجموعة الشمسية الطاقة المتجددة التليسكوبات مسرح العلوم .