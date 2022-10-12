بينهم طفل رضيع.. تفاصيل مصرع أسرة كاملة تحت عجلات قطار سوهاج

"كان المنظر يخوف ربنا يكفينا الشر.. كانوا أشلاء بيجمعوا فيهم من كل حتة شوية.. كانت الأم يا حبة قلبي واخدة ابنها في حضنها يا عيني عليهم يفطروا قلب القاسي الظالم والله"، بهذه الكلمات بدأت الحجة فواكه السيد، إحدى بائعات الخضروات أمام المزلقان الأوسط بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، حديثها مع موقع صدى البلد.

وأوضحت أن هناك سيدة كانت تحضن رضيعها وتم استخراج جثمانيهما سويًا، وكان مشهد رؤيتهما بهذا الحال يُقشعِر الأبدان، حيث لم يتمكن المُسعفين ورجال الحماية المدنية ورجال الأمن المعينين على خدمة السكك الحديدية بمركز طهطا، من إفلات الرضيع من بين يدي أمه رغم تقطيعهما أشلاءًا.

وأكدت فواكه السيد، البالغة من العُمر 47 عامًا، أنها فوجئت بصوت صراخ المارة وعويل السيدات وربات البيوت بالمكان، وهرولت مُسرعة لترى ما الذي يحدث لتسمع كلمات لم تُصدقها، "القطر داس 3 وعيل صغير.. القطر داس أسرة بحالها بعيني.. أكفينا الشر يارب أكفينا الشر".

واستكملت "السيد" حديثها قائلة: " جريت اشوف بنفسي من كتر ما أنا مش مصدقة وياريتني ما روحت.. لقيت إسعاف وحكومة وناس كتير ملمومه وزعيق وصراخ.. ولقيت يا حبة قلبي الأم حاضنة ابنها وكله عمال يعيط من منظرهم ويدعي ربنا أنه يكفيه شر خبايا الأيام".

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة، من ابناء محافظة أسيوط، من بينهم مُسنة في بداية السبعينات من العُمر، مصرعهم أسفل عجلات قطار 2009 "اسوان- القاهرة"، اثناء عبورهم مزلقان بدائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة أمن تأمين محطة سكك حديد طهطا والمزلقان الأوسط بدائرة القسم، بإصطدام قطار بـ4 أشخاص من أسرة واحدة، أثناء عبورهم من المزلقان.

وعلى الفور تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين انه أثناء مرور القطار 2009 "أسوان- القاهرة"، من المزلقان الأوسط بمدينة طهطا، حاول 4 أشخاص عبور المزلقان، أثناء غلقه، نتج عن ذلك مصرع كل من:" أ. ع. ع. ح- 39 سنة- أسيوط، وم. ا. ع- عامين- أسيوط، ود. ا. ح- 70 سنة- أسيوط، وأ. س. م- 42 سنة- أسيوط".



تم رفع أثار الحادث من أعلى شريط السكة الحديد وتجميع أشلاء المتوفين ونقلهم إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بتسليم جثامين ضحايا القطار إلى ذويهم.