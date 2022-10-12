داعية : يجوز التبرع بجميع الأعضاء ما عدى التناسلية .. فيديو

أكد الداعية الإسلامي محمد علي، أن جميع الأعضاء يجوز أن يتبرع بها الإنسان لـ غيره، بخلاف الأعضاء التناسلية.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، المذاع على قناة الشمس، أن الأعضاء التناسلية لا يجوز التبرع بها وذلك لعدم حدوث اختلاط لـ الأنساب.

ولفت إلى أن التبرع بالأعضاء يكون لـ الضرورة، وبضوابط، شرعية وقانونية، وأن التبرع بالأعضاء له أدلة كثيرة وأن التبرع يكون لـ الضرورة.

ولفت إلى أنه مع جواز التبرع بالأعضاء، وأن الراحل الدكتور جاد الحق على جاد الحق و الدكتور سيد طنطاوي، أوصى بعد وفاته بالتبرع بالقرآنية.

وكشف أن التبرع بالأعضاء يكون من شخص بالغ، و راشد وعاقل، و أن لا يتعرض المتبرع لـ ضرر، ويكون التبرع لـ الضرورة، ولا يكون بمقابل مادي، وأن الشخص يجوز التوصية بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة، ويحق لـ أسرة المتوفى أن تتبرع بالأعضاء بعد وفاة أحد أفراد الأسرة حتى إذا لم يوصى المتوفي.

