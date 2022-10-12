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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي الشوكا بطما سوهاج يستغيثون: المياه بوظت أساس البيوت وهتقع فوق دماغنا

مقر الواقعة بسوهاج
مقر الواقعة بسوهاج

"إلحقونا إحنا المياه هتغرق بيوتنا والبيوت هتقع فوق دماغ الكل"، بهذه الكلمات استغاث أهالي شارع الصلحات بجوار مسجد التوحيد بقرية الشوكا التابعة لمركز ومدينة طما شمالي محافظة سوهاج، من ما أحدثته شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتمريرهم ماسورة المياه أسفل المنازل بالمنطقة المُشار إليها ما أهلك أساس بعض المنازل.

"كنا نُعاني من قلة المحابس في القرية حيث أنه في حالة كسر أي ماسورة مياه في القرية يتم قطع المياة عن جميع المنازل في شارع الصلحات بجوار مسجد التوحيد.. لذلك حفرت شركة المياة ومدت ماسورة مياه أسفل أساس المنازل"، هكذا أخذ يوضح الحاج ابو الحسن محمود مشكلتهم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

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مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

واستكمل حديثه رادفًا:"طالبناهم بمحبس لحماية المنازل في حالة انكسار ماسورة المياه فرفضوا وأوقفوا العمل وتركوا الحفر أكثر من أسبوعين.. تُعاني النساء والأطفال وكبار السن من المرور في الشارع حيث أن الشارع يبلغ طوله 60 مترًا".

ويعرض لكم موقع صدى البلد، صورة لسيدة في الستينات من العُمر وهي تُحاول أن تمر بجوار الحفر الذي أحدثته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية الشوكا التابعة لمركز ومدينة طما شمالي محافظة سوهاج، في خوف شديد من أن تقع وتفقد حياتها داخل حفرة عميقة تتوسط شارع الصلحات بجوار مسجد التوحيد.

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