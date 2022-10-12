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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية الجندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

 

وظهرت نادية الجندي في الصورة بإطلالة أنيقة، واعتمدت مكياج جذاب، مما نال اعجاب متابعيها.

 

وكانت قد شاركت الفنانة نادية الجندي، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها بصحبة الفنان هاني شاكر، عبر حسابها الشخصي “انستجرام”.

وعلقت نادية الجندي علي الصور كاتبة: “مع أمير الغناء العربي صديقي العزيز #هاني_شاكر ربنا يديله الصحه ويمتعنا بأغانيه الجميلة القديمة والجديدة فنان من الزمن الجميل الراقي المحترم وزوجته الجميلة حبيبتي نهلة، و المنتج الكبير #محمد_مختار في #بيروت في احتفالية عيد ميلاد صديقنا الدكتور #هراتش قضينا أوقات جميلة بصحبة ناس أجمل في #لبنان الجميلة”.

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