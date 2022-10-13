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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : اصرف بحكمة

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، قد يكون اليوم يومًا محمومًا في مكان العمل حيث قد تحصل على مسؤوليات إضافية.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب وحظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022

احتمال أن تؤدي هذه المشاكل إلى توقف مفاجئ للعديد من مشاريعك الجارية، ولكن لا تقلق لأن هذا قد يكون مجرد مرحلة قصيرة وقد يمر قريبًا، فقط راقب إنفاقك فقد يكون من الجيد أن تنفق بحكمة، قد تتفهم عائلتك أزمتك المالية وقد لا تزعجك بقضايا محلية أخرى، قد يرفع والديك معنوياتك. 

توقعات برج العقرب مهنيا

قد يكون اليوم يومًا محمومًا في مكان العمل حيث قد تحصل على مسؤوليات إضافية، ومع ذلك، قد يمنحك ذلك فرصة لإثبات جدارتك، يمكنك القيام بخطوات كبيرة في العمل إذا بقيت على اتصال بأشخاص مؤثرين وذوي خبرة.

توقعات برج العقرب صحيا

ممارسة الرياضة بانتظام والفحص الصحي قد يكون مفيدا لجسمك.

توقعات برج العقرب عاطفيا

يمكنك الاستمتاع بيوم متوسط ​​مع شريك حياتك، قد يسعدك إدراك أن شريكك يفهمك جيدًا وقد يكون مستعدًا لتقديم تنازلات إذا لزم الأمر، قد تشعر بالاطمئنان إلى أنه قد يثق بك دائمًا وقد يدعمك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تظل عائلتك داعمة للغاية ولكنها قد تكون متطلبة أيضًا، قد تتجنب الدخول في مجادلات صغيرة مع أفراد عائلتك اليوم لأن هذا قد يفسد حالتك المزاجية.

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