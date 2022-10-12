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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج بتحب تصحى بدري.. تعرف عليها

الابراج اليوم
الابراج اليوم

يحب بعض مواليد الأبراج الاستيقاظ مبكرًا ومشاهدة شروق الشمس ليشعروا بالدفء والضوء على وجوههم هو الطريقة المثلى لبدء الصباح بشكل جيد وسيبقيهم منتعشًا ومتجددًا كما هو الحال دائمًا، يختار هؤلاء الأشخاص حرفيًا الحصول على ليلة من النوم الجيد لأنها المفتاح لتحسين إنتاجيتهم.

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أبراج تستيقظ مبكرا 

‏ووفقًا لعلم التنجيم، إليك بعض علامات الأبراج التي تحب الاستيقاظ مبكرا.

1- برج الأسد

دائمًا أن تكون في دائرة الضوء بغض النظر عن المهمة أو الشيء! بالنسبة لهم ، يعد الاستيقاظ مبكرًا طريقة مثالية لتهدئة العقل وتقدير بقية اليوم بأقصى درجات الانتعاش، نظرًا لأن الأشخاص المولودين في برج الأسد يولدون قادة ولديهم نظرة متجددة ومتفائلة للغاية تجاه كل شيء وهكذا، فإنهم يحبون بدء يومهم مبكرًا لمعرفة ما يأتي في طريقهم.

2-  برج السرطان

الأشخاص الذين يحملون علامة البروج هذه السلام والصمت ، وبالتالي فإنهم يعشقون الاستيقاظ مبكرًا وقضاء الوقت مع أنفسهم في محيط غريب، تعتقد هذه المواليد أن الجمال الطبيعي يكون في أفضل حالاته خلال الصباح ولا يمانعون في الاستيقاظ مبكرًا في عطلة نهاية الأسبوع أيضًا. تضيف طقوسهم الصباحية الممتعة إلى صباح مغذي. بالنسبة للسرطان ، الاستيقاظ مبكرًا هو طريقتهم للعناية بالذات وحب الذات.

3- برج القوس

مواليد القوس هم الأشخاص المعروفون بشخصيتهم الكسولة ولكن عندما يتعلق الأمر بالصباح المبكر والعناية بصحتهم ، فإنهم لا يبقون بجانبهم أبدًا ويحبونه تمامًا. الاستيقاظ مبكرًا هو طريقتهم لتزويد أنفسهم بوقت "أنا" وهذا هو الطريقة التي ينغمسون بها في الرعاية الذاتية ويريحون عقولهم وجسمهم.

4- برج العذراء

يفضلون أعمالهم الروتينية وفقًا لروتينهم المحدد وروتينهم، الاستيقاظ مبكرًا هو طقوسهم للوصول إلى البداية المثالية لبقية اليوم وهم يتابعونها كل يوم دون أن يفشلوا.

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