4 أبراج يعانون من الوسواس القهري في الحب .. خطيبك منهم ؟

بعض مواليد الأبراج الذين يمكن وصفهم بأنهم مهووسون بعلاقاتهم، لديهم أفكار هوسية وأنشطة متكررة، يمكن أن يؤدي الوسواس القهري إلى تكرار الأفكار حول مخاوف العلاقة، يمكن للفرد أن يكون غير متأكد مما إذا كانت علاقته بشريكه ستستمر أم أن شريكه يحبها حقًا.

أبراج تعاني من الوسواس القهري في الحب

1- برج الثور

تتوق شخصيات برج الثور إلى الاتساق والقدرة على التنبؤ والاستقرار في حياتهم ، مما يجعلهم يركزون على علاقاتهم، نتيجة لذلك ، يمكن أن يصابوا عادة بالخوف من أي تغييرات جوهرية أو مؤلمة قد تلوح في الأفق في علاقتهم ، والتي قد تدفع شريكهم بعيدًا، إنهم يشككون باستمرار فيما إذا كان حبيبهم يحبهم حقًا.

2- برج السرطان

فيما يتعلق بعلاقتهم، فإن مواليد السرطان رومانسيون وعاطفيون للغاية، بمجرد الدخول في علاقة ، فإنهم يترددون في التخلي عن شريكهم وسيحاولون أي شيء للحفاظ على استمرار الأمور. إنهم مهووسون بعلاقاتهم لدرجة أنهم يبدأون في الشعور بشكوك غير سارة وغير مريحة ومقلقة بشأنهم ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انجراف عشاقهم عن بعضهم البعض.

3- برج العذراء

برج العذراء هم الكمالون الذين لا يقبلون بأقل من ذلك، لذلك فإن أكبر مصدر لانعدام الأمن لديهم هو الخوف من الحكم عليهم، يقضون ساعات في ملاحظة أفكارهم ومشاعرهم المتعلقة بالعلاقة لأنهم يريدون أن يكون كل شيء، بما في ذلك علاقاتهم.

4- برج الميزان

بغض النظر عن عدد المرات التي يعبر فيها شريكهم عن حبهم وثقتهم بهم ، لا يزال الميزان يعاني من عدم الأمان في العلاقة، يجدون صعوبة في التخلص من أفكارهم وعواطفهم المشكوك فيها، يمكن أن تهيمن الهواجس والدوافع المستمرة التي تظهر عليهم في كثير من الأحيان على علاقتهم مع شريكهم أو تدمرها، على الرغم من أن الميزان يميل إلى أن يكون عادلاً ومتوازنًا ، إلا أن هذه الصفات تجعلهم أيضًا غير آمنين ويفتقرون إلى الثقة ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوسواس القهري في العلاقة.