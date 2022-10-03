متصدقهمش.. 3 مواليد أبراج تتأخر دائما عن مواعيدهم| صاحبك منهم؟

يخطط بعض مواليد الأبراج دائمًا للأشياء، والتنظيم والقيام بأشياء في الوقت المحدد، بينما يظل البعض الآخر فوضويا يتأخرون عن أي أشياء يؤدونها أو يخططون لها، واعتادوا على عدم الالتزام بمواعيدهم والتأخير عن الجدول الزمني.

أبراج تتأخر عن المواعيد

وفي هذا التقرير نستعرض أبراج تردد دائما مقوله "أنا جاي في الطريق" لكنهم يتأخرون عن المواعيد سواء كانت مهمة أم لا.

1- برج القوس

مواليد القوس مثل الطيور الحرة، إنهم لا يفكرون أبدًا في الجداول الزمنية وحتى إذا قاموا برعاية خطة ، فلن يقسموا بها أبدًا، ونتيجة لذلك، يتأخرون عما يفعلونه.

2- برج العقرب

على الرغم من أن مواليد العقرب ذكية، إلا أنها تبتعد عن الالتزام بالمواعيد، فإنهم دائمًا ما يوفقون بين أشياء متعددة تخلق فوضى في حياتهم وبالتالي، فإنهم يعتادون على التأخير.

3- برج الحمل

فالأشخاص المولدون في برج الحمل دائمًا ما يكونون على درجة عالية من الغضب وينتهي بهم الأمر إلى العبث بالأشياء وهو السبب في الغالب وراء عدم التزامهم بالمواعيد.