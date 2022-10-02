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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات شهر أكتوبر 2022 في الحب والرومانسية .. الحوت بيفكر في الأكس والميزان هيسافر شهر العسل

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات شهر أكتوبر

حظك اليوم وتوقعات شهر أكتوبر 2022 في الحب والرومانسية، يبحث عنها الكثير من مواليد الأبراج وخاصة مواليد الميزان لأنها فترة أعياد ميلادهم، لمعرفة حظهم في الحب ومقابلة شريك الحياة وتوأم الروح.

ومن خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات شهر أكتوبر 2022 في الحب والرومانسية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 أكتوبر 2022 .. اعرف رقم حظك

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حظك اليوم وتوقعات شهر أكتوبر 2022 .. منصب مهم للثور ومشكلة صحية للسرطان وتحذير لهؤلاء

حظك اليوم .. توقعات برج الحمل في الحب والرومانسية

ستبدأ أنت وشريكك في ملاحظة أنكما تتشاجران غالبًا بشأن الأمور الصغيرة، ولا يمكن لأي منكم معرفة سبب حدوث ذلك، حاول تجنب إلقاء اللوم على شريكك بشكل غير مبرر وابقِ انتباهك على المسألة المطروحة فقط، إذا حدث هذا مرارًا وتكرارًا، فسوف يلوث ما كان يمكن أن يكون علاقة صحية ويؤدي إلى انهيارها في نهاية المطاف.

حظك اليوم .. توقعات برج الثور في الحب والرومانسية

لم تشعر أبدًا بالقوة والعاطفة والحيوية كما تفعل الآن، من المرجح أن يكون شريكك المهم هو المتلقي الكثير من حكمتك وبصيرتك، يجب ألا تتوقف عند أي شيء أقل من القيام بكل ما يلزم للحفاظ على الشغف في علاقتك، امنحوا بعضكم البعض قدرًا كبيرًا من الوقت، واستخدموا ذلك الوقت لإجراء محادثات حنون وتبادل ذكي.

حظك اليوم .. توقعات برج الجوزاء في الحب والرومانسية

يجب أن تعمل أنت وشريكك بجد اليوم للحفاظ على الحسد بعيدًا، لأنه لا يمكن أن يسبب مشاكل إلا إذا أتيحت له فرصة للنمو بينكما، ليس من الصحي أن يحسد شخص في علاقة ما مجموعة أصدقاء الطرف الآخر.

حظك اليوم .. توقعات برج السرطان في الحب والرومانسية

من المحتمل أن يكون الشخص الذي تحبه يمر بيوم سيء الآن، من مصلحتك أن تولي اهتمامًا وثيقًا لما يجب أن يقولوه وكيف يتصرفون، لأنهم ربما يحاولون نقل بعض المعلومات إليك، من الأهمية بمكان تخصيص الوقت لتظهر لشريكك أنك تفهم موقفه الحالي وتهتم به.

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد في الحب والرومانسية

حتى لو كنت أنت وشريكك الآخر مهمين بشكل عام، فقد تجد أن أحدكم مشغول جدًا بحيث لا يستطيع قضاء وقت ممتع مع الآخر اليوم، سيبدأ أي منكما في الشعور بالإهمال عاجلاً أم آجلاً، إن الرغبة في اهتمام وحب شريكك سيصبح أولوية بالنسبة لك والعكس صحيح.

حظك اليوم.. توقعات برج العذراء في الحب والرومانسية

يشير السلوك العدائي لشريكك مؤخرًا إلى وجود حاجة فورية لمناقشة بعض المخاوف، يجب عليك أنت ورفيقك مناقشة الأمور للتأكد من عدم وجود أي غموض، يجب أن تكون صادقًا مع نفسك واسأل عما إذا كنت تعتقد حقًا أنه من الصواب التزام الصمت.

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان في الحب والرومانسية

أولئك المتزوجون منكم أو المكرسون بطريقة أخرى قد يرغبون في الاحتفال بعيد الزواج بقضاء إجازة قصيرة والسفر لقضاء شهر عسل جديد، دون الحاجة إلى القلق بشأن ضغوط الحياة اليومية، قد يرتاح كل منكما ويستمتع بصحبة بعضكما البعض.

حظك اليوم .. توقعات برج العقرب في الحب والرومانسية

تضافر جهودك مع رفيقك وفكر في المستقبل، يمكن الآن رؤية جميع التزاماتك الأساسية تجاه بعضها البعض في سياقها، ربما نضجت معًا ووصلت إلى مفترق طرق حيث يمكنك التوقف للحظة للتفكير في الطريق أمامك.

حظك اليوم.. توقعات برج القوس في الحب والرومانسية

قد يساعدك اتخاذ موقف بناء تجاه العلاقات على تحقيق نجاح ملحوظ في الوقت الحالي، نظرًا لأنك تقدر وقتك معًا وتقدره، فقد تجد أنه من الأسهل مما كنت تعتقد أن تكوين علاقة قوية مع شريك حياتك.

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برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022: تجنب إقراض المال

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برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 "نصائح من كبار السن"

حظك اليوم .. توقعات برج الجدي في الحب والرومانسية

تشعر أنت وشريكك بالانجذاب والقلق من اغتنام فرصة اتصال رومانسي معين لأسباب مختلفة، عليك أن تتعامل مع بعض التوتر في عقلك وجسمك، وهو شيء تسعى جاهدًا لتجنبه بأي ثمن.

حظك اليوم .. توقعات برج الدلو في الحب والرومانسية

ركز على الفرص بدلاً من التهديدات التي يمثلها المستقبل، إذا كنت أنت أو أي شخص تهتم به يمر بوقت عصيب ، فمن المهم إجراء محادثة جادة معه وتذكيره بأن كل شيء سيكون على ما يرام في النهاية.

حظك اليوم.. توقعات برج الحوت في الحب والرومانسية

يجعل الندم على اهتمام حب سابق من الصعب تحديد ما إذا كنت تريد المضي قدمًا في علاقة واعدة للغاية أم لا، حتى لو كانت هذه مجرد مرحلة عابرة، فهي تقودك إلى التفكير في الأهداف والطموحات التي لديك على المدى الطويل، كن على استعداد لنسيان الماضي وتطلع إلى المستقبل بدلاً من الانزعاج من اللبن المسكوب.

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