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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 : تجنب الجدال مع أهلك

صدى البلد

تشير توقعات برج الثور اليوم، تجنب الدخول في جدال مع أفراد الأسرة للحفاظ على الانسجام في المنزل.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022

التخطيط ليومك مسبقًا سيجعلك منتجًا، تأكد أيضًا من أن عاداتك الغذائية تتمتع بجسم لائق، من المتوقع اليوم قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء، إن تحديد الأولويات والعمل عليها سيبقي أفراد برج الثور في وضع جيد على الصعيد الأكاديمي، تجنب الدخول في جدال مع أفراد الأسرة للحفاظ على الانسجام في المنزل، راجع جميع الأوراق القانونية قبل شراء قطعة أرض أو منزل بسن ومشط جيد.

توقعات برج الثور مهنيا

اليوم قد يحصل مواليد برج الثور على فرصة للظهور بمشروع أو مشروع جديد على الصعيد المهني. 

توقعات برج الثور صحيا

يظل أفراد برج الثور لائقين وحيويين اليوم من خلال إبعاد الأفكار السلبية، يُنصح بأن يركز مواليد برج الثور على إنشاء وبناء جدول زمني مناسب ومتسق ليومهم، يوصى بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة واتباع نظام غذائي صحي.

توقعات برج الثور عاطفيا

من المحتمل أن تصنع ذكريات ذهبية مع حبيبك، سوف تكون قادرًا على العثور على العذر المثالي لشريك حياتك.

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

قد يثنيك الوالدان عن فعل شيء أنت متحمس له، تحدث معهم وقم بتهدئة مخاوفهم.

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