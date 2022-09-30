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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022: تجنب إقراض المال

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

 تشير توقعات برج الدلو اليوم، تجنب إقراض المال بحسن نية لأي شخص حتى لا تتعرض للنصب.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022

يمكنك تحقيق تقدم جيد، قد يتعين عليك الانتباه إلى أموالك حيث من المتوقع حدوث خسائر في الأعمال التجارية، من المرجح أن تتعزز العلاقات الشخصية بين مواليد الدلو وقد يجلب الأطفال الفرح لأنشطتهم السعيدة، يمكنك الاستمتاع بامتيازات الجسم السليم والعقل الهادئ.

توقعات برج الدلو مهنيا

قد يكون هذا اليوم مفيدًا لحياتك المهنية حيث من المرجح أن تشجع السلطات العليا جهودك.

توقعات برج الدلو صحيا

قد يجد أولئك الذين يعانون من مشكلة طبية أساسية تحسنًا واضحًا في صحتهم، خذ قسطًا من الراحة وحرر نفسك من الأعباء غير الضرورية.

توقعات برج الدلو عاطفيا

من المرجح أن تكون العلاقة الجديدة طويلة الأمد ومرضية عاطفياً.

توقعات برج الدلو خلال الأيام المقبلة

من المرجح أن يؤدي أطفالك أداءً جيدًا في حياتهم مما يجعلك سعيدًا ومرتاحًا.

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