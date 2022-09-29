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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 "نصائح من كبار السن"

برج السرطان وحظك
برج السرطان وحظك اليوم

تشير توقعات برج السرطان اليوم، أنك ستحتاج إلى أن تكون متيقظًا لأولئك الذين اعتادوا إلقاء مفتاح ربط في أعمالك على الصعيد الاحترافي.

وإليك توقعات برج السرطان اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

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برج السرطان وحظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

قد يجلب الجو المتناغم في الأسرة سعادة هائلة قد تتمكن من اتخاذ بعض القرارات الكبيرة بسببها، قد تضطر إلى متابعة التطورات في مكان العمل عن كثب، قد يضطر مواليد السرطان إلى العمل لوقت إضافي للتغلب على بعض المشكلات غير المتوقعة التي قد تكون ظهرت.

توقعات برج السرطان مهنيا

خذ بعض النصائح من كبار السن قبل اتخاذ أي قرارات حاسمة في مكان العمل، تجنب التسرع في الأشياء.

توقعات برج السرطان صحيا

يجب أن يكون كل ما هو جيد والشعور بالسعادة هو شعارك لهذا اليوم، قد تساعد أيضًا زيادة استهلاك الماء في نظامك الغذائي، قد تساعد ممارسة الرياضة والتأمل بعض مواطني السرطان في الحفاظ على صحة جيدة.

توقعات برج السرطان عاطفيا

اليوم من المرجح أن يؤدي احترام مشاعر شريكك الرومانسي إلى الشعور بالرضا العاطفي الهائل والاستقرار لحياتك العاطفية.

توقعات برج السرطان خلال الأيام المقبلة

عليك أن تولي بعض الاهتمام الإضافي للوظيفة أو الحدث الذي قد تنظمه اليوم لتحقيق نجاح باهر.

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