جراحة ميكروسكوبية بمستشفيات قنا الجامعية تعيد طرف مبتور لمصاب فى حادث قطار

نجح فريق طبى بمستشفيات قنا الجامعية، فى انقاذ مصاب حادث قطار تعرض لبتر في ساعده الأيمن وإجراء جراحة ميكروسكوبية ناجحة أعادت له الذراع المبتورة مرة أخرى.



وأكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، مساهمة مستشفيات قنا الجامعية في انقاذ ضحايا الطرق والمواصلات، حيث بلغ عدد المرضي الذين تم استقبالهم بقسم الطوارئ و الإصابات خلال النصف الأول من العام الحالي 85790 حالة.

وأضاف الدكتور حسام أحمد عطية، مدرس جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية بطب قنا و رئيس الفريق الطبي المعالج، بأنه فور استقبال المريض الذي يبلغ من العمر 50 عاماً تم العمل على تحضير الطرف المبتور للزراعة.

و تابع عطية، ومن ثم البدء في توصيل الطرف بدء بتثبيت العظام وإصلاح كامل للأوتار والأوعية الدموية والأعصاب بواسطة الجراحة الميكروسكوبية، حيث استمرت الجراحة لمدة 8 ساعات متواصلة والمريض الآن بحالة جيدة تحت المتابعة الطبية المستمرة بقسم جراحة العظام.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي ضم أيضاً الطبيب علاء مصطفى مدرس مساعد جراحة العظام، والطبيب بقطر خليل، و الطبيب محمد سمير، الأطباء المقيمين بالقسم، والدكتور أحمد إسماعيل، مدرس التخدير والعناية المركزة، والطبيب جرجس عادل، والطبيب محمود عبد الناصر، من قسم التخدير وطاقم التمريض المكون من: جمال عبد الرحيم، و أحمد عبده و رغدة محمد السيد، وأحمد عبد الرحيم، و مصطفى همام، و إسلام محمد أمين.