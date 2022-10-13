علاء سليم: منح المصريين بالخارج سيارات معفاة الضرائب خطوة في غاية الأهمية

علق علاء سليم آمين عام اتحاد المصريين في الخارج، على منح المصريين في الخارج سيارات معفاة من الضرائب.



وقال علاء سليم، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء أمس الاربعاء، إن هذا مشروع القانون هايل ورائع وخطوة في غاية الأهمية وفرحة عارمة من المصريين في الخارج بهذا القرار.

التيسرات الجديدة لاستيراد السيارات سيكون لها مردود إيجابي



وأضاف علاء سليم آمين عام اتحاد المصريين في الخارج، أن التيسرات الجديدة لاستيراد السيارات سيكون لها مردود إيجابي، متابعا أنه كان هذا الأمر مطلب الجاليات المصرية بالخارج.