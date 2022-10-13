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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته مخدرات في السلام

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق، حبس شخص 4 ايام على ذمه التحقيقات التي تجري معه لحيازته آله حادة ومخدرات في مدينة السلام.

وكشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديريـة أمن القاهرة قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع مادة الإستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الأيس المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول – 3 سلاح أبيض - أدوات التصنيع - كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة "معدة للتعبئة" .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الأستروكس المخدر بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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