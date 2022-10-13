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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلات لسانه لا تنتهي.. بايدن: ابني البكر مات في العراق

في زلة لسان جديدة خانته فيها الذاكرة، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال خطاب ألقاه إن نجله، الذي توفي بمرض السرطان في عام 2015، "فارق الحياة في العراق".

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تسريب فيديو إباحي لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن | شاهد

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نيويورك بوست: سياسة جو بايدن تقود أمريكا إلى نفس أزمات أوروبا

وقال الرئيس الأمريكي إن الجنود الأمريكيين، الذي شاركوا لاحقًا في الحرب العالمية الثانية وعملوا ضد القوات الألمانية، تم تدريبهم في كولورادو، مضيفا: "فلتتخيلوا. أقول هذا بصدق. أقول هذا بصفتي والدا لشخص حصل على النجمة البرونزية، وسام الخدمة المتميزة، وضحى بحياته في العراق".

الابن الأكبر للرئيس الأمريكي الحالي، بو بايدن، كان خدم في العراق عامي 2008-2009، وتوفى في عام 2015، عن عمر ناهز 46 عاما بسبب سرطان الدماغ بعد دخوله المستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر جو بايدن في وقت سابق أن سرطان ابنه ربما يكون ناجما عن التعرض للمواد السامة التي انبعثت أثناء حرق النفايات في المنشآت العسكرية الأمريكية، بما في ذلك في العراق.

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