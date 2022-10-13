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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ضمان الجودة بكلية الخدمة الاجتماعية حلوان تنظم دورة تدريبية عن الاستقصاءات الالكترونية

صدى البلد

نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية دورة تدريبية مجانية بعنوان ( الاستقصاءات الالكترونية) لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

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وأقيمت الدورة التدريبية تحت ريادة دكتورة وسام محمد إبراهيم مدير وحدة ضمان الجودة و اشراف دكتورة هند حسن حماد رئيس لجنة التدريب بوحدة  ضمان الجودة

تم افتتاح الدورة التدريبية بحضور كلا من الدكتور وسام محمد مدير وحدة ضمان الجودة، الدكتورة مروة ياسر نائب مدير وحدة ضمان الجودة، حاضر فى الدورة التدريبية باسم يوسف المؤذن أستاذ مساعد بقسم العمل مع المجتمعات والمنظمات ومدير وحدة التطوع بكلية الخدمة الاجتماعية.

وتضمنت محاور الدورة التدريبية مناقشة ما الاستقصاءات الإلكترونية، ما أهمية الاستقصاءات الالكترونية للطلاب وللكلية وللجامعة، ما مميزات وعيوب الاستقصاءات الإلكترونية، أهمية تعبئة الاستقصاءات الالكترونية لاستمرارية منظومة الجودة، كيفية تصميم الاستقصاءات الإلكترونية، وفى ختام فعاليات الدورة التدريبية قام المتدربين بتقييم البرنامج التدريبى.

وأختتم البرنامج التدريبي بحضور الدكتورة عزة عبد الجليل عبد العزيز وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث حيث وجهت سيادتها كلمات من الشكر والتقدير لوحدة ضمان الجودة وللمدرب ولطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، ثم قامت وكيل الكلية بتسليم شهادة شكر وتقدير الى باسم يوسف المؤذن، لجهود سيادته المخلصة والمتميزة والذى كان له الأثر الأكبر فى نجاح الدورة التدريبية، وتسليم إفادات حضور لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

التعليم العالي جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان كلية الخدمة الاجتماعية

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