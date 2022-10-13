رئيس "نبض الحياة": خطتنا القادمة نحو التمكين الاقتصادي للسيدات

تحدث أمجد مرجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة نبض الحياة، خلال المؤتمر الأول للاستثمار الخيري والتنمية المستدامة، عن برنامج سترة الذي يهدف للقضاء على فكرة الغارمات، ونجاح المؤسسة في تجهيز ٢٠٠ عروسة من الأيتام والأسر الأكثر احتياجا.

وتابع أن المؤسسة نظمت أيضاً برنامج سكن لتوفير الدفء للبيوت المحتاجة من خلال توفير الأسقف والبطاطين، وكانت أهم إسهاماته في منطقة غرب سهيل.

وأشار إلي برنامج تعمير المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بالانتهاء من ١٢ مسجد في الفيوم، وكذلك برنامج "ويطعمون الطعام" الذي يهدف لتوفير المستلزمات الغذائية سواء في شهر رمضان أو على مدار العام، والأضاحي بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية للتوزيع على المحتاجين.

ومن الجانب الصحي، أوضح أمجد مرجان، أنه تم انشاء تطبيق hope للتبرع بالدم، والذي حصل على جوائز دولية وإقبال كبير كحملة مجتمعية نجحت في الحصول على ٤٠ ألف كيس دم.

وأخيراً حملة كساء للجميع لتوفير ملابس جديدة للأسر المحتاجة في الأعياد، ومشروع ماكينة صناعة الأكواب الورقية بمعدل ٦٠ كوب في الدقيقة بالتعاون مع محافظ الوادي الجديد.

وأعلن عن مشروع جديد خلال الفترة القادمة، وهو وحدة التمكين الاقتصادي للسيدات وتسمين السمان، تحت رعاية محمد سلمان محافظ الوادي الجديد، لعدد كبير من الأسر المصرية حوالي ١٠٠ أسرة لتربية السمان.

ويهدف مؤتمر الاستثمار الخيري والتنمية المستدامة إلي التعريف بأهداف التنمية المستدامة ومخططات الدولة، بجانب التعرف على أهمية الاستثمار الخيري للمؤسسات وتماشيها مع أهداف ومخططات الدولة، وكذلك الإستثمار الزراعى كاحدى وسائل الاستثمار الخيري، ومعرفة عناصر التمويل المتاحة للمؤسسات والجمعيات.

كما يهدف المؤتمر الى تعريف المؤسسات والجمعيات بأهمية الإستثمار الخيري للمؤسسات وتماشيها مع أهداف ومخططات الدولة والتى تمثلت فى إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لعام ٢٠٢٢ عامل المجتمع المدنى.

وتتبنى مؤسسة نبض الحياة تنظيم ودعوة مؤسسات العمل المجتمعى المختلفة فى نطاق جمهورية مصر العربية فى أول مؤتمر للاستثمار الخيري والذى يعود بصورة مباشرة على المؤسسات والجمعيات فى شكل آليات وفعاليات تخطيط استراتيجى لإيجاد طرق جديدة لتمويل المشروعات والخدمات وعلى رأس هذه الطرق مشروع وقف النخيل.

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