عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.. 9 قرارات عاجلة في المدارس والمديريات والإدارات.. وزير التعليم العالي: استضافة أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

 

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

وكيل التعليم بالغربية يتفقد مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية
 

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم خلال جولة متابعة ميدانية شملت عدد من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، للاطمئنان إلى انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس. يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ
 

ضمان الجودة بكلية الخدمة الاجتماعية حلوان تنظم دورة تدريبية عن الاستقصاءات الإلكترونية
 

نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.


كلية الصيدلة جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين في مسابقة صحتنا في أرضنا


أعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان بالتعاون مع شركة إيفا فارما للصناعات الدوائية عن نتيجة المسابقة الطلابية عن تأثير التغيرات المناخية علي الصحة وصناعة الدواء والتي أطلقتها الكلية في مايو الماضي بعنوان صحتنا في أرضنا. وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.


جامعة المنيا تتقدم في تصنيف تايمز البريطاني


أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا تقدم التصنيف الدولي لجامعة المنيا بتصنيف التايمز البريطاني.

 

وزير التعليم العالي: استضافة أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة
 

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بستيفانيا غيانيني، مساعدة المديرة العامة لليونسكو لقطاع التعليم، لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك وتبادل الخبرات لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير المهارات التقنية والمهنية.


أكاديمية البحث العلمي: المعمل المصري الصيني الأول من نوعه للتطوير والابتكار
 

استعرض صباح اليوم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مبادرات وبرامج أكاديمية البحث العلمي المختلفة التي تدعم الدورة الكاملة للابتكار

 


لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.. 9 قرارات عاجلة في المدارس والمديريات والإدارات التعليمية
 

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قرارات عاجلة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس

 

 

 

اخبار التعليم وزارة التربية والتعليم كهربا مصر التربية والتعليم يده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

بعد رفضه حضور التحقيق.. الاتحاد البوليفي لصدى البلد: معاقبة سافيو في حالة وحيدة

قرار تاريخي.. أحمد حسن: الزمالك يحسم مصير فيريرا

أحمد شوبير: الأهلاوية قلقانين من مباراة السوبر أمام الزمالك

ولادي قالولي متتجوزيش في السر تاني.. منى عراقي تنفي ارتباطها بـ أيمن رشوان

فرج عامر: الزمالك يتعاقد مع لاعب الجزيرة الإماراتي.. والتوقيع الشهر المقبل

تغير ملامح رحاب الجمل من أحدث ظهور لها.. شاهد

لا يزيد عمرها عن 3 سنوات.. كيف تستورد سيارة معفاة من الجمارك؟

موضوعات متعلقة

التكنولوجيا الحيوية بجامعة بدر تعقد ندوة عن أهمية البحث العلمى.. صور

أخبار التعليم.. الجامعة البريطانية تقيم فعاليات "ماراثون من أجل المناخ".. غدا.. جامعة القاهرة تشهد حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة.. اليوم

فيصل بن معمر: الترجمة تعمل على بناء الجسور بين الأمم والشعوب

بالصور.. قطاع شئون خدمة المجتمع بجامعة عين شمس يزور معرض "تراثنا"

أخبار التعليم.. رابط المسابقة التكميلية 2022 لوظائف المعلمين المساعدين.. 4 أساتذة بجامعة دمياط ضمن قوائم ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم

طلاب جامعة القاهرة يمثلون الدول المشاركة في مؤتمر تغير المناخ COP27

برنامج تدريبي خاص باللياقه الصوتية بجامعة عين شمس

أخبار التعليم.. قرار عاجل من الوزير بشأن تخصص الجرارات الزراعية بمدرسة ههيا الصناعية.. حجازي يوافق على خطة الاتحاد العام لطلاب المدارس 2023

ترشيحاتنا

ضعوا سقفا فوريًا لأسعاره .. أوكرانيا تكشف أولوية قصوى بعد الضربات الروسية

رئيس الوزراء: مطار شرم الشيخ البوابة الأولى لدخول هذه المدينة الساحرة

روسيا تعلن اعتقال مخربين يستهدفون تفجير خط أنابيب “ترك ستريم”

بسبب اقتصاد الزومبي.. التليجراف: بريطانيا تنهار بسرعة كبيرة

"السياحة": قرب انتهاء أعمال ترميم جامع السلطان الظاهر بيبرس

عربات الأطفال | 4 شروط لـ حفل تامر حسنى واليسا فى الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الفوشيا .. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار في ظهور خاص |شاهد

بالحجاب ودون مكياج.. ضُرة بوسي تستمتع بآخر أيام الصيف مع زوجها هشام ربيع

شئون قانونية وتوقف العرض وإيحاءات .. الازمة الكاملة لمسرحية الحفيد للفنانة لوسي

البطاطس المقلية أبرزها .. أطعمة قاتلة تزيد مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية

فيديو

قماش شفاف مطرز.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الانتقادات "فيديوجراف"

مصنع الرجال.. تغطية خاصة لصدى البلد لحضور الرئيس السيسي حفل الكليات العسكرية

مش عارفة أنام وأعيش.. منى عراقي ترد على خبر زواجها من أيمن رشوان

انخفاض كبير في درجات الحرارة واضطرابات جوية السبت المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ