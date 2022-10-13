أخبار التعليم.. لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.. 9 قرارات عاجلة في المدارس والمديريات والإدارات.. وزير التعليم العالي: استضافة أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وكيل التعليم بالغربية يتفقد مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية



باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم خلال جولة متابعة ميدانية شملت عدد من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، للاطمئنان إلى انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس. يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ



ضمان الجودة بكلية الخدمة الاجتماعية حلوان تنظم دورة تدريبية عن الاستقصاءات الإلكترونية



نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.



كلية الصيدلة جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين في مسابقة صحتنا في أرضنا



أعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان بالتعاون مع شركة إيفا فارما للصناعات الدوائية عن نتيجة المسابقة الطلابية عن تأثير التغيرات المناخية علي الصحة وصناعة الدواء والتي أطلقتها الكلية في مايو الماضي بعنوان صحتنا في أرضنا. وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.



جامعة المنيا تتقدم في تصنيف تايمز البريطاني



أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا تقدم التصنيف الدولي لجامعة المنيا بتصنيف التايمز البريطاني.

وزير التعليم العالي: استضافة أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة



التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بستيفانيا غيانيني، مساعدة المديرة العامة لليونسكو لقطاع التعليم، لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك وتبادل الخبرات لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير المهارات التقنية والمهنية.



أكاديمية البحث العلمي: المعمل المصري الصيني الأول من نوعه للتطوير والابتكار



استعرض صباح اليوم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مبادرات وبرامج أكاديمية البحث العلمي المختلفة التي تدعم الدورة الكاملة للابتكار



لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.. 9 قرارات عاجلة في المدارس والمديريات والإدارات التعليمية



أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قرارات عاجلة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس