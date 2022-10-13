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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة أسوان : تسكين الدفعة الأولى من الطلاب المستحقين بالمدن

الدكتور لؤى سعد الدين
الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان

أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس  جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب أنه قامت إدارة الجامعة بتسكين الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التسكين بالمدن الجامعية تزامناً مع بداية  العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، وذلك بعد إجراء كافة أعمال الصيانة الشاملة للمنشآت الجامعية ، وخاصة المدن من تركيب وتشطيبات ودهانات وإجراء تعقيم وتطهير دوري وتجديد غرف المعيشة للطلاب بمختلف المباني والمدن .

وأشار الدكتور سعد الدين أنه تم اليوم الإعلان عن الدفعة الأولي من الطلاب أصحاب الحالات الإجتماعية وذلك مراعاة للبعد الإجتماعي والحالات الأكثر إحتياجاً ، علي أن تكون هناك دفعة ثانية مع نهاية الأسبوع المقبل ، وذلك طبقاً لشروط ومعايير التسكين من خلال لجنة تم تكوينها برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأمير حمزة مدير عام المدن الجامعية الذي أوضح أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة تم المفاضلة بين الطلاب المستجدين من حيث  تاريخ الميلاد ، أما الطلاب القدامي من حيث الأعلي تقديراً ، كما تم إستثناء ذوي الهمم وأمراض القلب من هذه الشروط. 

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توفير خدمة واي فاي 

وأضاف بأنه يتم توفير خدمة واي فاي بالمباني وصالات الطعام وصالات إستذكار والعمل علي إقامة الأنشطة الطلابية علي مدار العام الدراسي ، بالإضافة للخدمة الطبية علي مدار الـ ٢٤ساعة وذلك حرصاً علي صحة وسلامة الطلاب.

وكانت قد استضافت جامعة أسوان اليوم الأربعاء فعاليات أولى الندوات التوعوية الطلابية لمؤسسة "حياة كريمة " تحت عنوان "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات" والتي تقام تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة اسوان.

وحضر الندوة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمادة رجب منسق عام حياة كريمة بجامعة أسوان والدكتور محمد صلاح منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان. 

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جامعة أسوان

كما حضر الندوة الدكتورة شيماء كمال عضو غرفة عمليات حياة كريمة، والدكتور مرقس عبدالملاك منسق مؤسسة حياة كريمة باسوان، والعقيد أحمد جلال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بأسوان ، وعمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من طلاب مختلف كليات الجامعة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الندوة تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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