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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ممشى أهل مصر.. تطوير وتوسعة الكورنيش القديم والجديد في أسوان بطول 13 كم

مشروع ممشى أهل مصر
مشروع" ممشى أهل مصر " بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع "ممشى أهل مصر" والذى يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقى الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم بواسطة جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وأيضاً الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان .

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هذا المشروع يعتبر نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة حيث تم تكليف الشركة المنفذة بالإسراع بمعدلات التنفيذ، وخاصة فى ظل بدء الموسم السياحى الجديد .

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الطراز الفرعونى والنوبى

مشروع"ممشى أهل مصر" بأسوان

وأشار أشرف عطية إلى أن مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كم، والجارى العمل فيه سيكون على ثلاث مستويات بدءاً من حديقة فريال وحتى نادى كيما طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية ، بجانب إنشاء ممشى علوى وأخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة، بالإضافة إلى ممشى زجاجى فضلاً عن مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين والأفواج السياحية للإستمتاع بهذه البانوراما الجمالية والإبداعية المتكاملة .

وأوضح محافظ أسوان، بأنه بالنسبة لتطوير الكورنيش الجديد والذى يصل طوله إلى 9 كم بدءاً من موقف الأقاليم حتى كوبرى أسوان الملجم، فجارى تنفيذ أعمال التوسعة للطريق بنسبة 25 % ، وعمل حوائط سانده بطول 4 كم ، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وومشى بطول الكورنيش الجديد .

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تنمية حضارية حقيقة

مشروع"ممشى أهل مصر" بأسوان

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد والتى بدأت منذ 3 أسابيع من خلال ماكينة ( FDR ) بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لحوالى 154 مليون جنيه بنظام الطبقة الخرسانية لأول مرة حيث يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة برؤية متكاملة لإحداث نقلة وتنمية حضارية حقيقة لمدينة أسوان بدءاً من مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية إلى التطوير والتجميل إمتداداً من كورنيش النيل غرباً وحتى طريقى كيما والسماد شرقاً .   

وأكد أشرف عطية على أن هناك تنسيق مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان لتنفيذ هذا المشروع الحيوى الهام ، بالتوازى مع ما يقوم الجهاز بتنفيذه من مشروعات داخل نطاق المحافظة سواء ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو مشروعات الخطة الإستثمارية أو غيرها من المشروعات الأخرى .

مشروع"ممشى أهل مصر" بأسوان
مشروع" ممشى أهل مصر " بأسوان
مشروع" ممشى أهل مصر " بأسوان
مشروع" ممشى أهل مصر " بأسوان
مشروع" ممشى أهل مصر " بأسوان
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