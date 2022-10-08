وزير الصناعة ومحافظ أسوان يتفقدان منطقة العلاقي الصناعية .. افتتاح وتشغيل 27 مصنع جديد .. أحمد سمير : التوسع في الأنشطة الصناعية القائمة على الثروات التعدينية

وزير التجارة والصناعة:

التوسع في الأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد

نسعى لتعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة...

التوسع في الأنشطة الصناعية القائمة على الثروات التعدينية بأسوان

محافظ اسوان :

افتتاح وتشغيل 27 مصنع جديد باستثمارات 150 مليون جنيه بمنطقة العلاقى الصناعية



أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأن التوسع في الأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد وضخ استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات الصناعية يمثل ركيزة أساسية للوصول إلى مستهدفات خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

أشار أحمد سمير إلى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية والموارد المتاحة بكل محافظة وبما يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية ، ومن ثم زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالى ، فضلاً عن زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء الصعيد .

مصانع جديدة

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة والصناعة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لـ 4 مصانع متوسطة وصغيرة بمنطقة العلاقي الصناعية ضمن 27 مصنع تم تشغيلهم فعلياً وذلك من إجمالى 34 مصنع جارى افتتاحهم على مراحل بحجم استثمارات 150 مليون جنيه بعد الانتهاء من ترفيقهم حيث ستساهم فى توفير آلاف فرص العمل .

قام بها الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المنشأت الصناعية العاملة فى مجالات الكيماويات والرخام والجرانيت .

وقد شارك فى الجولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأحمد رضا معاون وزير التجارة والصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

وقال الوزير أن محافظة أسوان تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لتكون مركزاً تصنيعياً للعديد من الأنشطة الصناعية ، وبصفة خاصة الصناعات التعدينية لاسيما فى ظل توافر العديد من الخامات والمواد الأولية والمحجرية وهو ما يزيد من القيمة المضافة لهذه الخامات ، فضلاً عن العمالة الفنية والقوى البشرية القادرة على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية .

الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار أحمد سمير إلى أنه تم مؤخراً طرح مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة أسوان وذلك ضمن 3 مجمعات تم طرحها خلال شهر أغسطس الماضى وشملت أيضاً محافظتى أسيوط وقنا، ليصل إجمالى المجمعات الصناعية التي أنشأتها الوزارة بالصعيد إلى 10 مجمعات ، وهو الأمر الذى يعكس الإهتمام غير المسبوق الذى توليه الدولة بتنمية محافظات الصعيد ، وتعظيم الإستفادة من إمكانياتها ومقوماتها الإقتصادية الكبيرة ، وكذا الثروات الطبيعية المتاحة بها ، هذا

وقد استمع وزير التجارة والصناعة ومحافظ أسوان إلى شرح من مسئولى منطقة العلاقى الصناعية حول تطورات العملية الإنتاجية بالمنطقة ، كما تفقدا الوزير والمحافظ عدد من المصانع بالمنطقة والتى شملت مصنع مرمونيل لتقطيع وصقل وتلميع الجرانيت والرخام بإستثمارات تصل إلى 6 مليون جنيه ويوجه إنتاجه لتلبية إحتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للأسواق الخارجية ، كما تفقدا مصنع لإنتاج البويات والورنيش باستثمارات 3 مليون جنيه .

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية الشكر لوزير التجارة والصناعة على حرصه على تفقد منطقة العلاقى الصناعية الواعدة إستثمارياً ، مما يؤكد على النهج الهادف والبناء الذى تنتهجه الحكومة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي للنهوض بالمشروعات التنموية والخدمية التى تساهم بشكل مباشر فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب .

وأكد أشرف عطية على حرص المحافظة على تنوع أنشطة المصانع الجديدة ليتم تخصيصها فى صناعات الرخام والجرانيت وتدوير مخلفات المحاجر ، وأيضاً مصانع للأبواب والشبابيك الخشبية واللوحات الكهربائية والتعبئة والمواد الغذائية والعصائر والأعلاف والمسامير واللحوم وخراطيم الهيدروليك وفرش السيارات والثلج وثلاجات الحفظ ، مشيراً الى أن إمتداد المنطقة الصناعية بالعلاقى والذى يقع على مساحة 50 فدان ، والصادر له قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 يستهدف تلبية احتياجات التوسعات المستقبلية للمنطقة لإنشاء مصانع جديدة تحقق الإستفادة المثلى للمزايا النسبية المتعلقة بالإحتياطيات الهائلة من الخامات التعدينية ، لاسيما من الجرانيت والرخام بدلاً من نقله إلى الشمال ، وبالتالى الحفاظ على شبكات البنية التحتية من أى تلف أو أضرار مستقبلية .

وبدوره أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن منطقة العلاقى الصناعية بمحافظة أسوان أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 لسنة 1994 وتقع على مساحة 273 فدان وتضم 78 مصنعاً في مجالات الصناعات الغذائية والكهربائية والبنائية والحرفية والبيئية ويبلغ نسبة الإشغال بها 75 % ، كما تصل نسب الترفيق إلى 80% شاملةً شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى ، مشيراً في هذا الإطار إلى أن إجمالي التمويل الذي قدمته الهيئة لأعمال الترفيق بالمنطقة بلغ 36 مليون جنيه .