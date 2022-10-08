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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام أسوان يشهد إحتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف

أسوان تواصل إحتفالاتها
أسوان تواصل إحتفالاتها بالمولد النبوى الشريف

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة بحضور إحتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد الحاج حسن حيث شهد فعاليات الإحتفال فضيلة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، بجانب العديد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية  . 

وقدم اللواء أشرف عطية بإسم أهالى المحافظة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة العزيزة ، معرباً عن خالص التهانى القلبية لمواطنى أسوان ، وللشعب المصرى. 

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توزيع الحلوى في احتفالات أهالي أسوان بالمولد النبوي

السيرة العطرة

وأكد أشرف عطية على أهمية وفضل هذه المناسبة العطرة ، وأن نقتدى بسيرة نبى الهدى لترسيخ مبادئ الأخلاق والقيم الرفيعة والسامية ، مع ضرورة إستلهام العظة والعبرة منها فى حياتنا الشخصية والعامة من أجل النهوض  بأنفسنا ومصرنا الحبيبة. 

وجه المسئولين بالتنسيق مع مشيخة الطرق الصوفية بإشراف الشيخ أشرف أمين سعد الدين لتقديم وتسخير كافة الإمكانيات لحوالى 35 سرادق إحتفالاً بالمولد النبوي الشريف والذي شهد إقبالاً كبيراً من مواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة بمنطقة أرض المعارض بمدينة أسوان .
 

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أجواء إحتفالية من البهجة والفرحة 

هذا ووسط أجواء إحتفالية من البهجة والفرحة، وتوزيع الحلوى، واصل أهالى محافظة أسوان إحتفالاتهم مساء الجمعة بالمولد النبوى الشريف حيث شارك العديد من أبناء الطرق الصوفية لإحياء هذه المناسبة من خلال رفع الأعلام الخاصة بكل طريقة وترديد قصائد مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مع مكبرات الصوت التي تحمل شعار واسم الطريقة المشاركة في الإحتفالات. 

جاء ذلك وسط أجواء مليئة بالبهجة والاحتفال بحلول مولد سيد الخلق نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن زفة الطرق الصوفية من أبرز وسائل الإحتفال المميزة لأهالي أسوان. 

وقد حرص العديد من أهالي أسوان على الوقوف على جانبي الطرق لمشاركة زفة الطرق الصوفية إحتفالاً بالمولد النبوي الشريف، مع تشجيعهم ومشاركتهم الإحتفال من خلال الصفارات وترديد المدح معهم، وشارك الكثير من أهالي محافظة أسوان بتأجير الخيول للمشاركة مع الطرق الصوفية في الزفة، مع رمى الحلوى على المارة. 

وتواصل محافظة أسوان إحتفالاتها بالذكرى الـ 49 لإنتصارات أكتوبر المجيدة بعروض مبهرة لفرق الفنون الشعبية بالشوارع والميادين بالمدن والمراكز. 

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