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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة أسوان: المؤتمر الاقتصادي فرصة لتحديث السياسات واقتراح الحلول

الدكتور أيمن عثمان
الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان

قال الدكتور أيمن محمود  عثمان رئيس جامعة أسوان بأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر اقتصادي بحضور الوزراء والجهات المعنية والخبراء الاقتصاديين لوضع رؤية متكاملة للتحديات والمعوقات الاقتصادية التي تواجه الدولة والمواطن المصري.

وذلك لإستعراض الاقتراحات والحلول المقترحة التي تعتبر فرصة عظيمة لتحديث سياسات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2016، والتي نجحت وحققت ما كانت تستهدفه حينها. بجانب مراجعة وتحديث الإجراءات والمبادرات التي اتبعتها الدولة في مواجهة أزمة كورونا، وما أعقبها من الأزمة الروسية الأوكرانية .

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المؤتمر الإقتصادي 

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة فى تصريحات خاصة “ لصدى البلد ” بأن المؤتمر الاقتصادي سيساهم فى وضع رؤية للمختصين وخبراء الاقتصاد في المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية ، وخاصة فى ظل الملفات العديدة التى سيتم طرحها ومناقشتها فى هذا المؤتمر الهام .

وأشاد رئيس جامعة أسوان بدعوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لرؤساء وأساتذة الجامعات لحضور المؤتمر الإقتصادى حيث أن ذلك سيعمل على التعرف على رؤية أصحاب العلم من أعضاء هيئة التدريس لطرح رؤيتهم ومقترحاتهم لمواجهة التحديات التى تواجه الإقتصاد المصرى، وطرق حل الأزمات، وبالتالى وضع خارطة الطريق التى يجب أن تسير عليها الدولة خلال ثمانية سنوات القادمة لتحسين الوضع الإقتصادى .

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جامعة أسوان 

وكان قد أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أهمية الخدمات المقدمة من بنك المعرفة ومدى تأثيرها الناجح على تصنيف جامعة أسوان، ووجه ببحث آليات التعاون مع وفد بنك المعرفة المصري والعمل علي تكليف فريق التصنيف الدولى بجامعة أسوان على إطلاق منصة converis فى أسرع وقت، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من إمكانياتها لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بجامعة أسوان.

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث في تصريحات صحفية، إلي أهمية البحث العلمي لدي جامعة أسوان الذي تولي له اهتماما كبيرا، مضيفا أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يعمل علي ربط البحث العلمي بقضايا المجتمع ودراسة ومعرفة أهم المعوقات التي تواجه البيئة المحيطة.

وتضمن اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين، ويأتي ذلك في إطار تطوير منهجية البحث العلمي بجامعة أسوان، كما استقبل قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان، السيد ايلى خورى مدير الحلول وأمن المعلومات بشركة clarivate بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى والوفد المرافق له. 

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