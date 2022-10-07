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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان يتفقد معدلات نسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة في إدفو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية والتى تضم مواقف السيرفيس والأسواق ونقاط الإطفاء بمركز ومدينة إدفو، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

كما وجه محافظ أسوان بالاستماع لمطالب وآراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان ، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها ، والاستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة ، بجانب الإهتمام بالشكل الجمالى والحضارى أمام مواقع تنفيذ هذه المشروعات بما يتكامل مع حجم الإنجازات حتى يجنى مواطنى المحافظة ثمارها على الوجه الأكمل.

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مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وشملت جولة نائب محافظ أسوان التى رافقه فيها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة ، بجانب القيادات التنفيذية تفقد مشروع إنشاء موقف الغنيمية بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ 60 % ، ويقام على مساحة 12 ألف م2 ، ويستوعب 260 سيارة للإقاليم ، كما تفقد مشروع إنشاء موقف الشيخ عامر بالمدينة بنسبة تنفيذ 60 % ، ويقام على مساحة 3800 م2 ويستوعب 160 سيارة لخدمة مدن السباعية والبصيلية ، وأيضاً داخل المدينة.

ثم تفقد نائب المحافظ الأعمال الجارية بمشروع مبنى المطافئ بالكلح غرب ، والرمادى بحرى بنسبة تنفيذ 20 % ، أعقبه تفقد مبنى السويقات بالكلح غرب والكلح شرق والفوزة والكرابلة وبنسب تنفيذ تتراوح ما بين 60 إلى 80 % .

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المهرجان الدولى السادس للتمور 

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

 وتشهد مدينة أسوان غداً السبت إنطلاق فعاليات المهرجان الدولى السادس للتمور ، والذى يقام خلال الفترة من 8 وحتى 10 أكتوبر الجارى، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة ومحافظة أسوان بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى .

ويشارك في المهرجان المحافظات المنتجة والمصنعة والمصدرة للتمور من كافة الأنحاء ، وموردى خدمات المزارع ومصانع التمور ومواد التعبئة والتغليف ومنتجى المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل ، وكذا عارضين من الدول العربية كالأردن والسودان وموريتانيا .

وتتضمن فعاليات المهرجان إقامة منطقة بازار لعرض منتجات النخيل والصناعات اليدوية ومسابقات لـ 9 فئات تقدم لها 204 مشارك من 9 محافظات ، بجانب عقد ندوات علمية بحضور 18 خبيراً وباحثاً دولياً ، وكذا تقديم عروض فلكورية، بجانب تكريم منتجى أجود أنواع التمور.

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