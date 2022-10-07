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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العمل على إطلاق منصة converis.. تعاون بين جامعة أسوان وبنك المعرفة المصري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان  أهمية الخدمات المقدمة من بنك المعرفة ومدى تأثيرها الناجح على تصنيف جامعة أسوان، موجهاً ببحث آليات التعاون مع وفد بنك المعرفة المصري والعمل علي تكليف فريق التصنيف الدولى بجامعة أسوان على إطلاق منصة converis فى أسرع وقت، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من إمكانياتها لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بجامعة أسوان.

 

فيما أشار الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث إلي أهمية البحث العلمي لدي جامعة أسوان الذي تولي له اهتماما كبيرا، مضيفا أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يعمل علي ربط البحث العلمي بقضايا المجتمع ودراسة ومعرفة أهم المعوقات التي تواجه البيئة المحيطة.

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بنك المعرفة المصرى

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس جامعة أسوان ايلى خورى مدير الحلول وأمن المعلومات بشركة clarivate بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى والوفد المرافق له حيث تم بحث سبل التعاون بين الطرفين، ويأتي ذلك في إطار تطوير منهجية البحث العلمي بجامعة أسوان. 

 

وكان قد شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمهرجان المشى والإسكيت الذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرياتها فى جميع محافظات الجمهورية.

 

وحرص محافظ أسوان على التقاط الصور التذكارية مع الشباب والفتيات والنشء المشاركين فى المهرجان والذى انطلق من أمام المسجد الجامع وحتى أمام مبنى ديوان عام المحافظة لمسافة 2 كم بمشاركة 200 شاب وفتاة وطفل وسيدة من أعضاء الأندية ومراكز الشباب منهم 70 شابا وفتاة بفرقة كيكى شاركوا فى لعبة الإسكيت.

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انتصارات أكتوبر 

ومن جانبه وجه ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، ورجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر.

 

وأشار إلى أنه من ضمن فعاليات مديرية الشباب والرياضة للاحتفال بهذه الذكرى الوطنية العظيمة تم استقبال المشاركين من 9 دول عربية هي ( مصر - الجزائر - البحرين - الإمارات - اليمن - الأردن - السودان - فلسطين – الصومال ) فى فعاليات سفينة النيل للشباب العربى والتى تجوب محافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 إلى 14 أكتوبر الجارى بالتعاون بين الوزارة وجامعة الدول العربية.

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