سيدات أسوان ينفذن أنشطة تتواكب مع قضية التغيرات المناخية.. التفاصيل

في حلقه جديدة من برنامج التاسعة، المذاع على القناه الأولى المصرية، في التلفزيون المصري، قال الإعلامي يوسف الحسيني؛ إن الدخل الاقتصادي لأسرنا البسيطة في أسوان يحتاج إلى زياده وهذا ما فعله المجتهدون من سيدات محافظه اسوان بتنفيذ أنشطة اقتصادي مع قضيه التغيرات المناخية مثل صناعة العطور والأشغال اليدوية على جريد النخيل وصناعة البن من نوى البلح.

أضافت الدكتورة أماني بدر مدير إدارة التنمية العامة الريفي وعضو وحدة حياة كريمة، خلال مداخله هاتفية في برنامج التاسعة، مع الإعلامي يوسف؛ أن منذ عام 201‪8 بدأنا مساعدة السيدات العاملات من المطلقات والأرامل أو من زوجها عاجز عجز كلي ولا يوجد لهم مصدر دخل ثابت؛ فتم اقتراح إعطاء 100‪0جنيه لكل سيدة لعمل مشروع داخل منزله .

وأوضحت أن تم الإعلان عن هذا المشروع لمن تنطبق عليها الشروط؛ وتم توزيع المبلغ على 200‪سيدة مع المتابعة الدورية لمصداقية التطبيق على أرض الواقع وتم تصويرهم وتأكدنا من أن ال200سيدة أقاموا مشاريع منتجه بأفكار جيده وغير مكلفة.

تسديد المبلغ بالكامل دون أي فوائد على 10شهور

وأشارت أماني إلى ان تسديد المبلغ بالكامل دون أي فوائد على 10شهور بقسط 100‪ جنيه كل شهر؛ مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع نجحت بنسبة 100‪%؛ ثم تم عمل مرحله ثانية ل250سيده بالإضافة إلى زياده المبلغ لمن تريد تطوير مشروعها..