يوسف الحسيني: فتحي عبدالوهاب موهبة غير موجودة في العالم العربي

في حلقة جديدة من برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية قال الإعلامي يوسف الحسيني إن الفنان فتحي عبد الوهاب موهبة غير موجودة في العالم العربي كله.. مذهل.. والاستثمار في مثل هذه المواهب هام جدا وهو مستثمر في نفسه طول الوقت وينتمي لمدرسة الوعي والثقافة .

أضاف الحسيني أن الدولة المصرية على مدار أكثر من 8000 سنة لديها جيش ودولة مكتملة الأركان من حكومة وزارات وغيرها ولديها حدود واضحه وذلك أدى لوجود إرث ثقافي وحضاري عظيم؛ وعلق مافيش بلد في الدنيا كده.

وأوضح الحسيني أن أقدم الحضارات في القارة الأوروبية هي الحضارة الإغريقية والتي لا تتجاوز 1500 سنة ثم الحضارة الرومانسية؛ مشيرا أن معظم الفنانين العرب يأتوا إلى مصر لينهلوا من هذا الإرث الحضاري لكي يصبح هناك أسماء فنية.

