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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة أسوان تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة بعروض مبهرة لفرق الفنون الشعبية

ثقافة أسوان تحتفل
ثقافة أسوان تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة

تواصل محافظة أسوان إحتفالاتها بالذكرى الـ 49 لإنتصارات أكتوبر المجيدة حيث قدمت فرقة الموهبين للفنون الشعبية أطفال أسوان، بقيادة إكرامي أبا زيد وأحمد حسن فقرات "الفرحة النوبية، واه نوبا، نفرتارى"، وذلك بميدان محطة أسوان.

 

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة على الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر الـ٤٩ من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد.

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فعاليات ثقافية

وأقيم بحديقة السلام عرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة أحمد فخري مجموعة من التابلوهات النوبية، وهي" الصياد، الغزل النوبي، أسمر شيرتو، ليلة الحناء، مشاء الله صلاتو، مسكا جرو، رقصات سودانية، حمام الوادي، إلينا إلينا ووه، الأراجيد". 

وقدم الفنان أحمد كشرى استعراض باسم "بحبك يامصر" للاطفال، وفي الختام قدمت فرقة كورال قصر ثقافة العقاد بقيادة أحمد موسى أغانى "يادنيا سمعانى، عظيمة يامصر، ياسيدى على الأيام".

كما أنه تم تنفيذ ورشه فنية بعنوان "نصر أكتوبر" بحديقة بلازا للفنانات مي عبد الهادي، ومني يونس، و فاطمة علواني، و يارا محمود. 

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مهرجان للمشى

وكان قد شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمهرجان المشى والإسكيت الذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرياتها فى جميع محافظات الجمهورية.

وحرص محافظ أسوان على التقاط الصور التذكارية مع الشباب والفتيات والنشء المشاركين فى المهرجان والذى انطلق من أمام المسجد الجامع وحتى أمام مبنى ديوان عام المحافظة لمسافة 2 كم بمشاركة 200 شاب وفتاة وطفل وسيدة من أعضاء الأندية ومراكز الشباب منهم 70 شابا وفتاة بفرقة كيكى شاركوا فى لعبة الإسكيت.

ومن جانبه وجه ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، ورجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر.

وأشار إلى أنه من ضمن فعاليات مديرية الشباب والرياضة للاحتفال بهذه الذكرى الوطنية العظيمة تم استقبال المشاركين من 9 دول عربية هي ( مصر - الجزائر - البحرين - الإمارات - اليمن - الأردن - السودان - فلسطين – الصومال ) فى فعاليات سفينة النيل للشباب العربى والتى تجوب محافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 إلى 14 أكتوبر الجارى بالتعاون بين الوزارة وجامعة الدول العربية.

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